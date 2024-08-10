Bella Campos rebate críticas de 'look' usado em aniversário de Preta Gil

Bella Campos e Preta Gil Crédito: Reprodução @pretagil

Bella Campos respondeu em seus stories os comentários negativos que recebeu pela visual escolhido para o aniversário de 50 anos da cantora Preta Gil, 50.

"Reflitam comigo: quando uma mulher aparece com uma roupa sexy, os comentários são 'parabéns', 'gata'", começou a atriz. "Quando uma mulher aparece com roupas que 'não valorizam o corpo dela', como oversized e camisetão... ai está 'cafona'. Vamos refletir sobre isso?, disse Bella Campos.

Bella respondia às duras criticas recebidas por escolher um visual mais largo para a o aniversário. Ela usou um conjunto de jaqueta e bermuda oversized na cor verde, com uma blusa preta lisa. Após publicar um álbum com o look, muitos comentaram que era estava "brega", "feia" e "gostosa de rosto".