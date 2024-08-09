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Novelas

Juliana Paes não aceita convite da Globo e Jacutinga não retorna para 'Renascer'

A atriz Juliana Paes não vai retornar a personagem Jacutinga na reta final do remake de "Renascer", da Globo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 15:32

A atriz Juliana Paes nos bastidores da viagem ao Pantanal
A atriz Juliana Paes nos bastidores da viagem ao Pantanal Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A atriz Juliana Paes não vai retornar a personagem Jacutinga na reta final do remake de "Renascer", da Globo. A direção da novela e a emissora fizeram o convite, mas não houve acerto em relação as datas das gravações, que deveriam acontecer nos próximos dias.
Nas últimas semanas, Juliana tem feito uma série de compromissos por causa do sucesso de "Pedaço de Mim", da Netflix. Nem mesmo com o forte desejo do autor Bruno Luperi, que queria Jacutinga retornando como algo especial, facilitou a situação com a Globo.
A falta de acordo explica a entrada de Lucy Alves na trama. A cantora e atriz dará vida a Lilith, uma sanfoneira conhecida na região de Ilhéus (BA), e que irá chamar a atenção de Rachid (Almir Sater), Norberto (Matheus Nachtergaele) e Zinha (Samantha Jones).
Seguindo uma pista recebida por Rachid, eles chegam a um cabaré e perguntam por Jacutinga. "Quem está procurando por mim?", questionará uma voz feminina. Só que o dono da vendinha da vila percebe que não é o seu amor do passado.
Informado que a mulher é uma artista, Norberto e Rachid ficam para assistir ao show de Lilith e se empolgam com o seu talento na sanfona e sua voz. Norberto decide então levá-la para se apresentar na vila, afirmando: "Que mal que ia tê uma sanfonêra arretada feito ela aqui pra animar a venda?".
Em dado momento, Lilith vai revelar quem é a sua mãe: a própria Jacutinga, que lhe deixou sozinha com sua avó após seu parto.
A audiência de "Renascer" não é ruim, mas a Globo espera mais. Em São Paulo, principal mercado anunciante do país, são 26 pontos (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores) e 44% de participação no número de TVs ligadas.
Em seu lugar, a emissora vai estrear no mês que vem "Mania de Você", assinada por João Emanuel Carneiro.

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