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Juliana Paes assina com Netflix e Star+ para atuar em séries longas

A artista já não faz mais parte do quadro fixo da Globo e sua última atuação na emissora carioca foi em Pantanal, interpretando a personagem Maria Marruá
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 18:40

A atriz Juliana Paes
A atriz Juliana Paes vai embarcar no mundo do streaming Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes
A atriz Juliana Paes vai embarcar no mundo do streaming. Ela assinou com a Netflix e com a Star+ para integrar o elenco de duas produções longas, caracterizadas como novelas, nas plataformas.
A artista já não faz mais parte do quadro fixo da Globo e sua última atuação na emissora carioca foi em Pantanal, interpretando a personagem Maria Marruá.
Segundo a colunista Patrícia Kogut, ela fará parte de Pedaço de Mim, produção escrita por Ângela Chaves (Éramos seis) e dirigida por Maurício Farias (Um lugar ao Sol). As gravações devem começar ainda neste semestre.
No Star+, a atriz será a protagonista em busca de vingança em Vidas Bandidas, que já está sendo produzida no Rio de Janeiro.

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