Thales Bretas presta homenagem a Paulo Gustavo no Dia dos Pais: 'Obrigado'

Thales Bretas presta homenagem a Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram

O dermatologista Thales Bretas homenageou Paulo Gustavo neste Dia dos Pais. Os dois são pais dos gêmeos Gael e Romeu, de cinco anos.

Homenagem ao humorista, que morreu em 2021 de Covid-19. Thales Bretas postou fotos dele com os filhos, de Paulo Gustavo e dos dois avôs das crianças junto de um texto de agradecimento.

Obrigado PG, por compartilhar comigo esse sonho e essa posição tão misteriosa, que hoje vivo sozinho mas nunca sem ponderar seu contraponto mesmo imaginário. Eu não teria realizado esse grande passo na vida sem seu apoio e amor.

Thales Bretas

Dona Dea Lúcia comentou a publicação. "Meu filho de onde estiver está sempre ao seu lado e dos filhos que ele tanto ama. Conte comigo pra sempre genrinho", escreveu a mãe de Paulo Gustavo.

Obrigado filhos, por me ajudar a construir, diariamente, o pai humano que sou, que com muito amor e afeto, vou tentar sempre melhorar, crescer, ensinar e aprender com vocês.

THALES BRETAS