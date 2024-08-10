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Boninho diz que Estrela da Casa é 'encomenda comercial' e admite inspiração no BBB

O diretor revelou que o reality show foi uma encomenda da área comercial da empresa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 11:27

Boninho confirma novas edições do BBB 24
O diretor revelou que o reality show foi uma encomenda da área comercial da empresa Crédito: Marcos Rosa/Globo
Principal diretor do núcleo de realities da Globo, J.B de Oliveira, o Boninho, revelou que o Estrela da Casa, novo reality show da emissora (uma mistura de confinamento e competição musical), foi uma encomenda da área comercial da empresa.
Em conversa com a reportagem, o diretor reconheceu que havia uma necessidade da empresa de ter um programa que aumentasse a arrecadação da empresa no segundo semestre, papel que é do BBB nos primeiros meses do ano.
"Na verdade, aqui é um conjunto de encomendas. É uma encomenda olhando o segundo semestre da TV Globo. Foi um pedido especialmente do nosso departamento comercial. Tudo isso fez virar esse reality, que é diferente, diferenciado, que mistura música e competição. É um pouquinho de tudo", afirmou.
O diretor não esconde que usou o esqueleto do BBB como uma espécie de bíblia para guiar a programação. Assim como a atração consagrada, o Estrela da Casa terá eliminações às terças, por exemplo.
"Televisão é hábito. Claro que aproveitei o fato de o telespectador da Globo já saber que terça tem eliminação, domingo votação, e por aí vai, para montar a grade aqui. Não iria mudar isso, seria pretensioso da minha parte", afirma.
Durante o evento, as músicas dos participantes que foram selecionados foram tocadas, e chamou a atenção o fato de as canções serem parecidas com hits que já rodam as redes, como TikTok. Boninho diz que não se trata de uma orientação.
"Eu acho que é uma tendência deste momento, dos artistas que estão vindo. Nós não encaminhamos ninguém, foi um trabalho junto com a gravadora, dos produtores, de ter esse carinho com eles. Mas eu acho que é uma coisa de momento. Se é isso que os caras estão querendo fazer, que façam isso, porque é essa identidade que a gente quer imprimir: a identidade deles", comenta.
No quesito comercial, o Estrela da Casa já atendeu às expectativas da Globo. O reality já tem todos os seus patrocinadores fechados. São 13 ao todo: Mercado Pago, L'Oréal, Budweiser, Perdigão, Mercado Livre, EstrelaBet, Comfort, Dove, Brilhante, Hellmann's e Midea, Kwai e Ballantine's.
Cada um dos patrocinadores principais desembolsou R$ 45,9 milhões, o que somados dá R$ 229,5 milhões. Contabilizando todas as vendas realizadas até aqui, a Globo tem garantidos R$ 308,7 milhões com o programa, o que já lhe rende lucro.
A atração terá exibição na TV Globo, com desdobramentos no Multishow, e confinamento transmitido 24 horas por dia no Globoplay.

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