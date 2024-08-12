Jornalista Cesar Tralli relembra morte da mãe em acidente aéreo

Nesta segunda-feira (12), o jornalista publicou um vídeo em suas redes sociais, em apoio às famílias e amigos das vítimas da queda do avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. A tragédia aconteceu na última sexta-feira (9).
O apresentador global relembrou a perda de Edna. "Quando as pessoas me perguntam o que fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, digo que é só o tempo mesmo, você tem que viver esse luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo".
Ele relatou como foi receber a notícia da morte da mãe. "Eu me lembro como se fosse ontem, um domingo à tarde de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou, eu estava na cozinha com a minha filha pequena, e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. Aquilo, para mim, foi um choque, tinha falado com ela de manhã e à tarde ela partiu de forma repentina, inesperada e violenta".
Tralli ainda aconselhou os familiares das vítimas do acidente em Vinhedo. "Então, sei bem a dor que essas famílias que perderam parentes no acidente aéreo de Vinhedo estão sentindo. Para aliviar essa dor, é muita oração e muito pensamento positivo, trazer de volta as boas recordações que você teve com a família amada, trazer de volta pra dentro de você tudo de bom que vocês viveram juntos e aprender a conviver com essa dor, dar tempo ao tempo".
O jornalista também contou que ele e a filha, Manuella, 5, fazem um ritual para quando olham para um céu estrelado. "Ela fala: 'Papai, aquela ali que está brilhando bastante é a vovó?'. Eu falo: 'É, filha, aquela é a vovó'. Para essas famílias todas e amigos, um beijo no coração, um abraço bem apertado, muita força, muita fé e muita recordação positiva, é isso que ajuda a aliviar essa dor", concluiu.
Edna Tralli morreu aos 74 anos em outubro de 2022, vítima de um acidente aéreo no interior de São Paulo. Ela estava em um avião de pequeno porte com o namorado, Euclides Brosch, de 78, dono e piloto da aeronave. O avião caiu na Represa de Jurumirim. Os dois morreram.