Jornalista Cesar Tralli relembra morte da mãe em acidente aéreo

Cesar Tralli relembra trágico acidente aéreo que matou sua mãe: "Um choque" Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (12), o jornalista publicou um vídeo em suas redes sociais, em apoio às famílias e amigos das vítimas da queda do avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. A tragédia aconteceu na última sexta-feira (9).

O apresentador global relembrou a perda de Edna. "Quando as pessoas me perguntam o que fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, digo que é só o tempo mesmo, você tem que viver esse luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo".

Ele relatou como foi receber a notícia da morte da mãe. "Eu me lembro como se fosse ontem, um domingo à tarde de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou, eu estava na cozinha com a minha filha pequena, e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. Aquilo, para mim, foi um choque, tinha falado com ela de manhã e à tarde ela partiu de forma repentina, inesperada e violenta".

Tralli ainda aconselhou os familiares das vítimas do acidente em Vinhedo. "Então, sei bem a dor que essas famílias que perderam parentes no acidente aéreo de Vinhedo estão sentindo. Para aliviar essa dor, é muita oração e muito pensamento positivo, trazer de volta as boas recordações que você teve com a família amada, trazer de volta pra dentro de você tudo de bom que vocês viveram juntos e aprender a conviver com essa dor, dar tempo ao tempo".

O jornalista também contou que ele e a filha, Manuella, 5, fazem um ritual para quando olham para um céu estrelado. "Ela fala: 'Papai, aquela ali que está brilhando bastante é a vovó?'. Eu falo: 'É, filha, aquela é a vovó'. Para essas famílias todas e amigos, um beijo no coração, um abraço bem apertado, muita força, muita fé e muita recordação positiva, é isso que ajuda a aliviar essa dor", concluiu.