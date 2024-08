Dia dos Pais: Renato Casanova relembra música feita para filha há 25 anos

Renato Casanova e as filhas Samile (à direita) e Ananda (à esquerda). Crédito: Divulgação

Provavelmente você já ouviu o seguinte refrão: “Óh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vidaaa!”. Esse trecho faz parte da música Anjo Samile, escrita há cerca de 25 anos pelo cantor e compositor Renato Casanova para sua filha, Samile. A canção não só marcou a trajetória da banda Casaca, mas também se tornou um hino de amor paternal que ressoa até hoje.

HZ procurou Renato e a filha, que hoje está com 27 anos, para saber como esta música impactou na vida dos dois. O artista compartilhou como surgiu a inspiração para compor 'Anjo Samile'. “Sempre tive o costume de expressar meus sentimentos por meio da música. Éramos pais de primeira viagem, tínhamos medo, amor e vontade de fazer dar certo. Coloquei tudo isso na música, foi a forma de expressar todo turbilhão de emoções da paternidade. Escrevi a música quando Samile nasceu e gravei com a banda Casaca alguns anos depois”, relembra o compositor.

Renato Casanova e filha Samile: história de pai e filha. Crédito: Acervo Pessoal

Desde o primeiro verso, a letra de "Anjo Samile" expressa um amor profundo e uma dedicação inabalável. A canção também aborda as incertezas e medos que acompanham a chegada de um novo ser, representadas pela escuridão mencionada na letra. Essa escuridão simboliza as dúvidas e preocupações inerentes à responsabilidade de criar uma nova vida. No entanto, essas preocupações são superadas pela felicidade e esperança de um futuro brilhante.

Ele também menciona que Samile sempre gostou da música. “Quando era pequena, falava pra todo mundo que eu fiz a canção pra ela”. Além de Samile, Renato tem outra filha, Ananda, com 19 anos, e destaca a importância de ter a família envolvida em seu trabalho com a banda Casaca. “Ter a família por perto sempre me fortaleceu. Me ajudou muito no processo de criação. Minhas filhas vieram pra somar coisas bonitas, acrescentar amor em nossas vidas”, diz Renato.

Ser pai é estar presente, oferecer segurança, acompanhar cada passo, compartilhar alegrias e tristezas, e proporcionar carinho e amor. É dialogar para que elas se sintam seguras no dia a dia

Significado atemporal

Para Samile, a música tem um significado especial e atemporal. “Quando meu pai gravou eu tinha uns 3 anos. Tenho algumas poucas lembranças de quando gravamos o clipe e me recordo que foi um momento muito marcante. Essa canção faz parte da minha existência,” compartilha.

A inspiração da música conta ainda sobre a repercussão da música. “É muito legal saber que essa música ganhou repercussão em todo o ES e também no Brasil. Sempre que falo sobre a música, as pessoas contam alguma história que têm com a canção. Para cada um, a música ressurge de alguma forma. É uma música atemporal e que marca o nascimento de muitas crianças”.

“Meu pai é uma pessoa incrível, parceiro, meu amigo da vida toda, sempre cuidadoso e carinhoso. Meu pai não mede esforços para estar sempre presente, tanto para mim quanto para minha irmã” Samile

"Anjo Samile" transcende a relação entre pai e filha, tocando o coração de muitas pessoas e se tornando um símbolo do amor paternal. A música de Renato Casanova continua a inspirar e emocionar, reafirmando a importância de estar presente e aproveitar cada momento significativo da vida.

