Barra do Jucu sedia IV Encontro do Folclore com a presença de grupos do ES

Bandas de congo, jongos, bois pintadinhos, blocos tradicionais de rua, folia de reis, com suas diversidades culturais e sonoras, vão transformar a Barra do Jucu, em Vila Velha, na Capital Capixaba do Folclore no próximo dia 18 de agosto (domingo). A comunidade será sede do "IV Encontro do Folclore, Saberes Populares – Caminhos do Amanhã".

O evento, que integra o calendário de comemorações do Dia Nacional do Folclore - celebrado oficialmente no dia 22 de agosto - vai reunir 15 grupos tradicionais da cultura popular capixaba em um dia repleto de atividades. O horário das apresentações será das 10h30 às 18h.

O encontro reunirá as Bandas de Congo de Bicanga (de Serra), Panela de Barro e Amores da Lua (de Vitória), Mestre Tagibe e Taquaruçu (de Cariacica), Raízes da Barra, Tambor Jacaranema original e mirim e Mestre Alcides (da Barra do Jucu - Vila Velha), Tupinikim (de Aracruz) e de Regência (Linhares); o grupo de Folia de Reis (de Mimoso do Sul); os Bois Chapado e Xodó (de Muqui); o Grupo Folclórico Jaraguá, (de Anchieta).

A programação continua com os blocos da Vaquinha e da Mulinha, e dos Mascarados, com Bonecos Gigantes Barrenses, acompanhados da Batucada Surpresa, tradicionais no carnaval de rua da Barra do Jucu.

Cerca de 500 ‘brincantes’ estarão presentes, em um dia repleto de atividades, vivências e troca de saberes. O IV Encontro do Folclore será marcado por apresentações e intercâmbio de experiências entre os grupos, com um momento de conversa entre os seus integrantes, mediado pelo Museu Vivo e a Comissão Espírito-Santense de Folclore.

O dia será finalizado com os grupos convidados percorrendo o “Corredor Cultural e Gastronômico da Barra do Jucu”, em um espetacular cortejo, saindo da Praça Pedro Valadares, passando pela Praia do Barrão e seguindo até o “Kintal” do Bloco Surpresa.

Nesta quarta edição, o evento conta também com a parceria do Bloco Surpresa, da Associação de Moradores da Barra do Jucu – Amorabarra, da Unidade de Ensino Fundamental UMEF Tuffy Nader, da Prefeitura Municipal Vila Velha e da Comissão Municipal de Eventos – COMUNE.

O encontro tem como objetivo reconhecer o valor e exaltar as especificidades de cada grupo convidado, dando maior visibilidade para as expressões e patrimônios culturais capixabas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e turístico/cultural das comunidades, municípios e do Estado.

PROGRAMAÇÃO

10h30 – 11h30: Recepção dos grupos na Escola Tuffy Nader

11h30 – 13h: Almoço comunitário na Escola Tuffy Nader

13h30 – 15h: Troca de saberes e conversa entre os grupos, mediada pelo Museu Vivo e a Comissão Espírito-Santense de Folclore, na Escola Tuffy Nader

15h – 18h: Cortejo dos Grupos, percorrendo o Corredor Cultural e Gastronômico da Barra do Jucu (Praça Pedro Valadares, Praia do Barrão, Kintal do Surpresa)

SERVIÇO

IV Encontro do Folclore: Saberes Populares, Caminhos do Amanhã

Data: 18 de agosto (Domingo)

Data: 18 de agosto (Domingo)
Hora: 10h30 às 18h

10h30 às 18h Local: Barra do Jucu

