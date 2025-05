Saúde e beleza

Entenda as causas da queda de cabelo após a gravidez

Mudanças hormonais durante a gestação podem influenciar o crescimento dos fios

Publicado em 30 de abril de 2025 às 18:04

O cabelo da mulher passa por diversas mudanças durante e após a gestação Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

Durante a gravidez, muitas mulheres percebem que os cabelos ficam mais bonitos, fortes e cheios. Isso acontece devido às mudanças hormonais, especialmente o aumento do estrogênio, que faz com que os fios cresçam mais e caiam menos. >

No entanto, após o parto, é comum que esses hormônios diminuam rapidamente, causando uma queda significativa de cabelo, geralmente a partir do segundo ou terceiro mês depois do nascimento do bebê. Com o tempo, o organismo se reequilibra e os fios voltam a crescer normalmente, geralmente em até um ano. >

Para as futuras mamães estarem preparadas para tantas mudanças, a cabeleireira e embaixadora da Keune Haircosmetics Marília Tambasco, que passou por esse processo duas vezes, lista algumas dicas para o cuidado diário com os cabelos. Confira! >

Características do cabelo durante a gestação

Durante esse momento, os níveis dos hormônios estrogênio e progesterona ficam altos. Eles são fundamentais para o desenvolvimento do bebê, mas também atuam diretamente na saúde dos cabelos. Isso porque eles agem diretamente no crescimento dos fios, deixando-os mais brilhantes, fortes e saudáveis. Por isso, é comum que as grávidas vivam a melhor fase dos seus cabelos nesse período — mais cheios, com crescimento acelerado e com luminosidade. >

“Embora o comum seja o fortalecimento dos fios, a queda durante a gestação também pode acontecer, e nesses casos, é necessário procurar um profissional para investigar as condições individuais”, explica Marília Tambasco. >

Queda capilar após o parto

É no puerpério, o período pós-parto, que as mudanças mais radicais costumam aparecer. A queda hormonal é brusca e o corpo da mulher passa a se reorganizar. Com a diminuição do estrogênio e da progesterona, e o aumento da prolactina (hormônio responsável pela produção de leite), o ciclo capilar muda. Os fios que estavam em crescimento entram em fase de queda, além de comumente ficarem mais frágeis, quebradiços e com tendência ao afinamento. >

Para ajudar a contornar a situação, a especialista recomenda investir em fórmulas que fortaleçam o couro cabeludo e estimulem o crescimento saudável dos fios. Se indicado por um profissional da saúde, suplementos alimentares podem ser grandes aliados. >

Essa fase é temporária, mas pode ser intensa. “Na minha primeira gestação, percebi uma queda significativa três meses depois do parto”, lembra a cabeleireira. >

Manter uma dieta equilibrada favorece o bem-estar e a saúde dos cabelos Crédito: Imagem: Lordn | Shutterstock

Mantenha uma alimentação equilibrada

Uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, ajuda não só na saúde dos cabelos, mas no bem-estar geral da mãe. “Nosso corpo é inteligente. Se ele não recebe os nutrientes que precisa, começa a priorizar funções vitais e retira energia de outras áreas — como os cabelos”, complementa Marília Tambasco. >

Se trate com carinho

É essencial lembrar que essa é uma fase, que cada corpo reage de uma forma diferente e, dentro do possível, ter seu cabeleireiro de confiança acompanhando de perto essas mudanças é fundamental. “Comparações não ajudam e, nesse momento, o que mais importa é se tratar com carinho. A beleza da maternidade também está nessa aceitação das mudanças. Com paciência e cuidado, os cabelos voltam a crescer e ganhar força”, reforça a cabeleireira. >

