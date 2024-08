Artista português Artur Gois faz exposição inédita em Vila Velha

As obras expostas estão à venda diretamente com o artista, com parte da renda sendo doada para a Associação dos Portugueses no Espírito Santo (APES). A exposição é uma realização do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), com curadoria de Luiz Paulo Rangel, apoio da APES e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV). A divulgação é assinada pela Bandeira Goes Comunicação.