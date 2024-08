Festa do Morango agita fim de semana em Pedra Azul; veja programação

Tortas gigantes serão cortadas no sábado (3) e no domingo (4) . Crédito: Afemor/Divulgação

O fim de semana promete muita animação nas montanhas capixabas: de 2 a 4 de agosto (sexta a domingo), Domingos Martins recebe a 34ª edição da Festa do Morango de Pedra Azul, no centro de eventos Morangão, com tortas gigantes, comidas típicas, apresentações culturais e muita música.



Em 2024, o evento presta homenagens aos 150 anos de imigração italiana no Brasil, trazendo na abertura da programação um musical especial, "Noi Siamo La Storia", que conta com a participação de 250 profissionais.