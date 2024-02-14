Escola do Rio vem conhecer o Carnaval dos Bois Pintadinhos de Muqui

Diretoria da Escola de Samba Grande Rio (Duque de Caxias/RJ) esteve presente no Carnaval dos Bois Pintadinhos de Muqui

Houve troca de camisas entre capixabas e cariocas, e visita ao Corredor da Boiada. " A Grande Rio volta encantada com o desempenho dos nossos Bois Pintadinhos, e indica que preservar o nosso Patrimônio é fundamental para que novas ações como essa aconteçam", destaca o Coordenador do Carnaval, Jussan Silva.