Escola do Rio vem conhecer o Carnaval dos Bois Pintadinhos de Muqui

Parte da equipe da Diretoria da Escola de Samba Grande Rio (Duque de Caxias/RJ) esteve presente no Carnaval dos Bois Pintadinhos de Muqui, deste ano. O grupo carioca veio logo após o desfile apoteótico na Sapucaí,
marcado por surpresas e muita tecnologia. O encontro entre Muqui e Grande Rio ocorreu no Sítio Guest House Tânia Alves
, aos pés da Pedra do Dragão, na Rota da Morubia: empreendimento turístico que chama a atenção de artistas, empresários e políticos do Estado e de várias partes do Brasil.
Houve troca de camisas entre capixabas e cariocas, e visita ao Corredor da Boiada. " A Grande Rio volta encantada com o desempenho dos nossos Bois Pintadinhos, e indica que preservar o nosso Patrimônio é fundamental para que novas ações como essa aconteçam", destaca o Coordenador do Carnaval, Jussan Silva.
Será que o Espírito Santo será tema de Carnaval num futuro próximo? Vamos torcer! RR já está na torcida.