Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Escola do Rio vem conhecer o Carnaval dos Bois Pintadinhos de Muqui

Publicado em
14 fev 2024 às 09:15
Diretoria da Escola de Samba Grande Rio (Duque de Caxias/RJ) esteve presente no Carnaval dos Bois Pintadinhos de Muqu
Diretoria da Escola de Samba Grande Rio (Duque de Caxias/RJ) esteve presente no Carnaval dos Bois Pintadinhos de Muqui Crédito: Thiago Bonfim
Parte da equipe da Diretoria da Escola de Samba Grande Rio (Duque de Caxias/RJ) esteve presente no Carnaval dos Bois Pintadinhos de Muqui, deste ano. O grupo carioca veio logo após o desfile apoteótico na Sapucaí, marcado por surpresas e muita tecnologia. O encontro entre Muqui e Grande Rio ocorreu no Sítio Guest House Tânia Alves, aos pés da Pedra do Dragão, na Rota da Morubia: empreendimento turístico que chama a atenção de artistas, empresários e políticos do Estado e de várias partes do Brasil.
Houve troca de camisas entre capixabas e cariocas, e visita ao Corredor da Boiada. " A Grande Rio volta encantada com o desempenho dos nossos Bois Pintadinhos, e indica que preservar o nosso Patrimônio é fundamental para que novas ações como essa aconteçam", destaca o Coordenador do Carnaval, Jussan Silva.
Será que o Espírito Santo será tema de Carnaval num futuro próximo? Vamos torcer! RR já está na torcida. 

Veja Também

Paolla Oliveira relata perrengue com 'cabeça' de onça em desfile da Grande Rio

Rainha de bateria do ES já usou fantasia parecida com a de Paolla Oliveira

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval Carnaval de Vitória sapucaí
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança