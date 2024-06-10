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Marcelo Serrado lembra crise de pânico dentro de avião: 'Um medo de surtar'

Ator diz que tem lutado contra a doença com medicação e terapia: 'Procurando ser mais leve na vida'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 09:03

Marcelo Serrado conta que imaginava cenários catastróficos durante as crises de pânicos
Marcelo Serrado conta que imaginava cenários catastróficos durante as crises de pânicos Crédito: Reprodução/Globo
Marcelo Serrado, 57, vem enfrentando um problema de saúde nas últimas duas semanas. O ator passou por uma crise pânico enquanto viajava de férias com a família para Orlando, Estados Unidos.
"Entrei no voo daqui para Orlando. Quando a porta fechou, já senti um negócio. Um medo de surtar. Aí você começa a fazer projeção do futuro. Daqui a pouco vou me ver ali, deitado no chão, vão ter que desviar o avião, seu coração começa a disparar", disse.
Ele recebeu auxílio de outro passageiro, que também é piloto. "Conversando com ele, fui me acalmando", destacou o ator que chegou à cidade americana, ficou bem durante a viagem, graças a medicação e consultas com terapeuta. Mas voltou a se sentir mal quando teve que retornar ao Brasil. Serrado não conseguiu embarcar no avião. No dia seguinte, tentou novamente, e conseguiu.
Após a crise, Marcelo Serrado procurou profissionais de saúde para entender e tratar a ansiedade. Ele enfatizou a importância de reconhecer os sinais do corpo e buscar auxílio especializado. "A ajuda foi crucial para que eu pudesse entender o que estava acontecendo e encontrar formas de lidar com a ansiedade", afirmou o ator que Marcelo imaginava cenários catastróficos, o que acelerava seu coração. "Sabe aquele herói de filme de ação que vai sendo possuído por um monstro e quando você percebe, ele já está totalmente dominado?", descreveu Serrado.
A primeira vez que o ator enfrentou uma crise de ansiedade foi em dezembro de 2020, durante o isolamento social por conta da Covid-19. Ele estava em um hotel, lidando com o luto pela morte de seu amigo Eduardo Galvão. "Comecei a sentir sensações estranhas."
Serrado então procurou um médico e descobriu que estava tendo uma crise de pânico. Ele iniciou o tratamento com medicamentos e terapia. Tomou remédios por um ano e meio, até parar por conta própria. "Eu interrompi o tratamento sozinho, sem consultar o médico. Achei que estava bem. Foi um erro meu. Um grande erro. Não deveria ter feito isso."
Emocionado e com dificuldades para falar sobre o assunto, Marcelo diz que está otimista. "Me sinto um vencedor por ter superado isso, algo que pode parecer pequeno para muitos, mas, desculpe, eu consegui passar por isso", disse. "Agora é focar no presente. Continuar trabalhando. Fazendo as pessoas felizes. Rindo. Procurando ser mais leve na vida. Não se preocupando demais. E é isso."

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