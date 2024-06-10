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Kleber Bambam diz que foi 'o maior fenômeno do BBB no geral'

Vencedor da 1.ª edição do reality show diz que, à época, apenas ‘ídolos como Ronaldo Fenômeno’ se destacavam tanto quanto ele
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 08:28

Bambam diz que foi ‘o maior fenômeno do BBB
Bambam diz que foi ‘o maior fenômeno do BBB Crédito: Repodução/Instagram/@bambamoficial
Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do BBB, em 2002 e atualmente influenciador nas redes sociais, declarou que se considera o maior ex-BBB entre todas as 24 edições do reality show. A fala foi feita durante o programa Papo Com Dani, da RedeTV!.
"Eu fui muito grande, já. Acho que quando ganhei o Big Brother, passou em todas as televisões. No mesmo dia que ganhei, o Jô Soares ficou me esperando de helicóptero, me entrevistou ao vivo, 1h30. Olhando o Bambam 'produto', eu fui o maior fenômeno que teve no Big Brother, nas duas décadas, no geral.", introduziu.
Em seguida, continuou: "quando eu ganhei, de popularidade.... Agora a luta do Popó também foi muito grande, absurdo. Mas ninguém, naquela época, era um cara 'estourado' como eu. Só ídolos, Ronaldo Fenômeno, cara que se destacou muito."

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