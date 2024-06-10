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'Não paga nada e não visita o filho como deveria', diz Ana Hickmann sobre Alexandre Correa

Apresentadora desabafa após ser acusada por Alexandre Correa nas redes de impedir dele falar com o menino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 08:48

Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de forjar assinatura em empréstimo bancário.
Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de forjar assinatura em empréstimo bancário. Crédito: YouTube/Reprodução/@AnaHickman e Reprodução/Instagram/@Alewin71
Ana Hickmann, 43, usou as redes neste domingo (9) para fazer um desabafo sobre a situação com o ex-marido Alexandre Correa, 52. Os dois brigam pela guarda do filho do casal, Alezinho, 10, depois que ela denunciou o empresário por agressão e violência doméstica em novembro do ano passado. Logo em seguida, os dois anunciaram o fim do casamento.
A apresentadora do programa Hoje em Dia, na Record, insinuou que o ex não visita o filho e não mantém uma boa comunicação com a criança. "Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o concerto do aparelho que a mãe comprou", começou Hickmann
Ela continuou reclamando: "Contato por telefone provisório com chip e ligação à vontade é COMUNICAÇÃO! Fica a dica para quem não paga NADA e não visita o filho como deveria", publicou Ana. Um pouco antes, Alexandre tinha reclamado da ex-mulher publicamente. "Por favor, Ana Hickmann, seja gentil, por mais difícil que seja para você. Libere o WhatsApp do Alezinho. Já fazem 7 dias que não vejo o rosto do meu filho".
Ana e Alexandre estão legalmente separados desde o mês passado. A Justiça também acatou dois pedidos dela: o primeiro impede o empresário de falar publicamente sobre o assunto, sob pena de multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento.
O segundo pedido é a isenção da apresentadora de pagar a pensão mensal de R$ 42 mil, solicitada por Alexandre. O juiz considerou que não havia justificativa para o pagamento.
Post de Ana Hickmann
Post de Ana Hickmann Crédito: Reprodução/Instagram

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