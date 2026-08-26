Evangélicos e o negacionismo antivacina, um equívoco histórico

Em vez de promover uma avaliação crítica das políticas públicas adotadas durante a pandemia (discussão legítima e necessária em qualquer democracia), muitos voltaram a reciclar as mesmas narrativas falsas que já haviam sido amplamente contestadas pela comunidade científica.





Nesse debate, a religião inevitavelmente aparece. No Brasil, os evangélicos frequentemente são associados (às vezes com razão, outras por generalizações injustas) ao negacionismo científico e ao movimento antivacina.





É inegável que algumas lideranças religiosas contribuíram para a disseminação de desinformação durante a pandemia. Entretanto, identificar a tradição evangélica com a rejeição à ciência representa um equívoco histórico que precisa ser corrigido.





A ciência moderna mantém uma relação estreita com a história da Reforma Protestante. Embora ela não seja a causa única do desenvolvimento científico, diversos historiadores reconhecem que o ambiente intelectual criado pela Reforma favoreceu, em muitos contextos, a valorização da investigação da natureza, da educação, da leitura e da racionalidade.





Não é coincidência que importantes protagonistas da Revolução Científica fossem protestantes, como Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton e, posteriormente, Michael Faraday. Para muitos deles, investigar a criação era também uma forma de contemplar a sabedoria do Criador.