AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Evangélicos e o negacionismo antivacina, um equívoco histórico
Kenner Terra

Artigo de Opinião

É pastor na IDP, professor da FUV e doutor em Ciências da Religião
Kenner Terra

Evangélicos e o negacionismo antivacina, um equívoco histórico

Não é coincidência que importantes protagonistas da Revolução Científica fossem protestantes
Kenner Terra
É pastor na IDP, professor da FUV e doutor em Ciências da Religião

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 15:38

Publicado em 

26 ago 2026 às 15:38

O recente depoimento ao Senado norte-americano do Dr. Anthony Fauci, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) e principal conselheiro de saúde pública dos Estados Unidos durante a pandemia de Covid-19, reacendeu debates sobre a origem do coronavírus, as políticas de lockdown e as campanhas de vacinação. 


Como costuma acontecer em discussões dessa natureza, o espaço público rapidamente foi tomado por interpretações ideológicas, desinformação e notícias falsas. 


O retorno desse discurso tem encorajado grupos negacionistas que haviam perdido espaço diante da expressiva redução de mortes proporcionada pelas campanhas de vacinação, da ampla comprovação científica de sua eficácia e do fracasso de tratamentos sem evidências robustas. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Pode tomar várias vacinas juntas? Entenda quando é seguro e quando é preciso esperar

Imagem de destaque

Decreto de Trump e os riscos do negacionismo das vacinas

Imagem de destaque

Como nova onda de ataques às vacinas gerou efeito reverso nas redes sociais, segundo levantamento

Em vez de promover uma avaliação crítica das políticas públicas adotadas durante a pandemia (discussão legítima e necessária em qualquer democracia), muitos voltaram a reciclar as mesmas narrativas falsas que já haviam sido amplamente contestadas pela comunidade científica.


Nesse debate, a religião inevitavelmente aparece. No Brasil, os evangélicos frequentemente são associados (às vezes com razão, outras por generalizações injustas) ao negacionismo científico e ao movimento antivacina. 


É inegável que algumas lideranças religiosas contribuíram para a disseminação de desinformação durante a pandemia. Entretanto, identificar a tradição evangélica com a rejeição à ciência representa um equívoco histórico que precisa ser corrigido.


A ciência moderna mantém uma relação estreita com a história da Reforma Protestante. Embora ela não seja a causa única do desenvolvimento científico, diversos historiadores reconhecem que o ambiente intelectual criado pela Reforma favoreceu, em muitos contextos, a valorização da investigação da natureza, da educação, da leitura e da racionalidade. 


Não é coincidência que importantes protagonistas da Revolução Científica fossem protestantes, como Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton e, posteriormente, Michael Faraday. Para muitos deles, investigar a criação era também uma forma de contemplar a sabedoria do Criador.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo; crianças a partir de seis meses devem ser imunizadas Marcelo Camargo/Agência Brasil

A própria história das vacinas ilustra essa aproximação entre fé e ciência. Em 1721, durante uma epidemia de varíola em Boston, o pastor puritano Cotton Mather defendeu publicamente a prática da inoculação após aprender sobre ela com Onesimus, um africano escravizado. 


Apesar da forte oposição que enfrentou, encontrou apoio no médico Zabdiel Boylston, que realizou o procedimento e demonstrou sua eficácia na redução da mortalidade. Décadas mais tarde, Edward Jenner desenvolveria a primeira vacina moderna, inaugurando uma nova era na prevenção de doenças infecciosas.


Ao longo do século XIX, missionários protestantes fundaram hospitais, escolas de enfermagem e centros médicos em diversos continentes. Em muitas regiões da África, da Ásia e da Oceania, campanhas de vacinação caminharam lado a lado com o trabalho missionário. A promoção da saúde era compreendida como expressão concreta do amor ao próximo e do cuidado integral com a vida.

Veja Também 

União estável

Convivente: como deve funcionar o novo estado civil para a união estável

A mulher está presa no Presídio de Vespasiano (MG)

Fome e sede na prisão: o retrato que o CNJ confirmou

Imagem de destaque

Saúde na era da IA: mais respostas, novas perguntas

Isso não significa afirmar que a ciência seja infalível. A boa ciência vive da revisão constante de hipóteses, da correção de erros e da produção contínua de evidências. É justamente essa capacidade de revisão que a torna confiável. 


O negacionismo, ao contrário, costuma selecionar informações isoladas, desprezar o consenso científico e transformar convicções ideológicas em critérios de verdade.


Diante desse legado, a discussão que desqualifica ou rejeita as vacinas (e que voltou a circular nas redes sociais) é incompatível com a melhor tradição protestante e evangélica. 


A valorização do conhecimento científico, do cuidado com a vida e da responsabilidade para com o próximo sempre fez parte da herança de amplos setores do protestantismo. 


Desprezar esse legado significa romper com uma tradição que compreendeu a ciência e a medicina como expressões da graça de Deus e instrumentos legítimos para a promoção da vida e do bem comum.


Tópicos Relacionados

Evangélicos Igreja Evangélica Antivacina Vacina Vacinação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados