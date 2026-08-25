Fome e sede na prisão: o retrato que o CNJ confirmou

Mas é no capítulo sobre alimentação e água que o relatório expõe a face mais desumana do sistema. Apenas 18,1% das unidades oferecem as cinco refeições diárias recomendadas, e em 37,7% delas o jejum noturno ultrapassa doze horas.





Quanto à água, 15,5% das inspeções in loco confirmaram racionamento, e em 32,2% das unidades não há nem sequer laudo de potabilidade. Mais grave: o mutirão identificou presídios em que a suspensão do acesso à água é usada como medida disciplinar, o que o próprio CNJ classifica como violação grave a direitos fundamentais.





Para quem acompanha o sistema prisional capixaba, nada disso soa muito inédito. Em 2013, integrando a Comissão de Direitos Humanos da OAB/ES ao lado dos colegas Filipe Sodré e Jovacy Peter Filho, participei de uma vistoria em presídio feminino no Espírito Santo que resultou no primeiro flagrante documentado no Brasil de comida chegando podre a uma unidade prisional (até então, denúncias do tipo eram simplesmente taxadas de mentirosas pelas autoridades).





O episódio deu origem, ainda naquele ano, à primeira ação civil pública assinada conjuntamente pelo Ministério Público e pela OAB do Espírito Santo, sob a presidência de Homero Mafra. Passados treze anos, o processo (0042745-70.2013.8.08.0024) nem sequer transitou em julgado.





Foi também a época das chamadas "masmorras" e das "celas microondas" (contêineres metálicos usados como cela, ainda hoje existentes em alguns estados, como aponta o relatório).