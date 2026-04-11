Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para adoçar

Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Sobremesa tradicional brasileira é uma sugestão do HZ para as refeições do fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 08:00

Cuscuz de tapioca com coco
Cuscuz de tapioca com coco Crédito: Marca Yoki
Uma sobremesa bem brasileira que é fácil de fazer e leva poucos ingredientes: é assim o cuscuz de tapioca, tradicionalmente servido com leite condensado e coco ralado. 
Se você é daqueles que não resiste a uma fatia dessa doçura e quer aproveitar a praticidade do preparo para servi-la no fim de semana, confira as instruções abaixo. 

Cuscuz de tapioca com coco

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos 
Nível: fácil 
Ingredientes: 
  • 250g cuscuz-de-tapioca
  • 1 litro de leite frio
  • 1 vidro de leite de coco (pequeno)
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 coco fresco ralado
Modo de preparo: 
  1. Em uma tigela misture a tapioca com o leite e o leite de coco.
  2. Deixe de molho durante 12 horas, mexendo de vez em quando para o seu cuscuz de tapioca não empelotar (conserve na geladeira).
  3. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para que o cuscuz fique bem cremoso. 
  4. Sirva com leite condensado e coco ralado.
Fonte: Yoki. 

Veja Também

Pãozinho de tapioca com caramelo salgado: veja receita do chef Thiago Castanho

Como fazer um delicioso pudim de tapioca com calda de coco e cachaça

Dadinho de tapioca com goiabada: veja receita em vídeo do petisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas HZ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopa no almoço: 5 receitas proteicas para começar a semana com energia
Casal Bruna Bello de Paula Riguetti e Jhonatan Resende Riguetti com a filha Eva
Bebê do ES de 624g vence luta pela vida e é batizada em Aparecida
John Kennedy, do Fluminense FC
John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados