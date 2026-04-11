Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Uma sobremesa bem brasileira que é fácil de fazer e leva poucos ingredientes: é assim o cuscuz de tapioca, tradicionalmente servido com leite condensado e coco ralado.
Se você é daqueles que não resiste a uma fatia dessa doçura e quer aproveitar a praticidade do preparo para servi-la no fim de semana, confira as instruções abaixo.
Cuscuz de tapioca com coco
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 250g cuscuz-de-tapioca
- 1 litro de leite frio
- 1 vidro de leite de coco (pequeno)
- 1 lata de leite condensado
- 1 coco fresco ralado
Modo de preparo:
- Em uma tigela misture a tapioca com o leite e o leite de coco.
- Deixe de molho durante 12 horas, mexendo de vez em quando para o seu cuscuz de tapioca não empelotar (conserve na geladeira).
- Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para que o cuscuz fique bem cremoso.
- Sirva com leite condensado e coco ralado.
Fonte: Yoki.