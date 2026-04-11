Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Uma sobremesa bem brasileira que é fácil de fazer e leva poucos ingredientes: é assim o cuscuz de tapioca , tradicionalmente servido com leite condensado e coco ralado.

Se você é daqueles que não resiste a uma fatia dessa doçura e quer aproveitar a praticidade do preparo para servi-la no fim de semana, confira as instruções abaixo.