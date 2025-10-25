Receita do Juarez: flã de tapioca para adoçar a semana

A dica do chef Juarez Campos deste sábado é doce e de super fácil preparo. É um flã de tapioca. Aprenda o preparo com o nosso comentarista.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FLAN DE TAPIOCA - 7.06s - 25-10-25
Ingredientes:
½ xícara chá de tapioca
3 xícaras de chá de leite de côco
100g de côco ralado
3 ovos
3 gemas
1colher de sopa de manteiga
Caramelo:
1 e ½ xícara de chá de açúcar
1 xícara de chá de água
Merengue:
3 claras
½ xícara de chá de açúcar
Preparo:
Deixe a tapioca de molho no leite morno de um dia para o outro.
Para o caramelo, leve o açúcar e a água ao fogo mexendo até dissolver.
Cozinhe até formar um caramelo claro e espalhe em um refratário.
Para o flã, misture a tapioca hidratada aos demais ingredientes e despeje sobre o caramelo.
Asse em banho-maria a 180ºC por 50min.
Para o merengue, bata as claras em neve, adicione o açúcar e bata até formar picos firmes.
Cubra o flã e leve o forno a 240ºC até dourar.
Sirva morno ou gelado.