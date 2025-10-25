Receita do Juarez: flã de tapioca para adoçar a semana

Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini

A dica do chef Juarez Campos deste sábado é doce e de super fácil preparo. É um flã de tapioca. Aprenda o preparo com o nosso comentarista.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - FLAN DE TAPIOCA - 7.06s - 25-10-25

Ingredientes:

½ xícara chá de tapioca

3 xícaras de chá de leite de côco

100g de côco ralado

3 ovos

3 gemas

1colher de sopa de manteiga

Caramelo:

1 e ½ xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

Merengue:

3 claras

½ xícara de chá de açúcar

Preparo:

Deixe a tapioca de molho no leite morno de um dia para o outro.

Para o caramelo, leve o açúcar e a água ao fogo mexendo até dissolver.

Cozinhe até formar um caramelo claro e espalhe em um refratário.

Para o flã, misture a tapioca hidratada aos demais ingredientes e despeje sobre o caramelo.

Asse em banho-maria a 180ºC por 50min.

Para o merengue, bata as claras em neve, adicione o açúcar e bata até formar picos firmes.

Cubra o flã e leve o forno a 240ºC até dourar.