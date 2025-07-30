O que a febre do "morango do amor" diz sobre o comportamento humano?

Virou "febre". Coberto por uma camada generosa de brigadeiro branco e envolvido em uma casquinha crocante de açúcar, o "morango do amor" virou uma das maiores febres das redes sociais nos últimos dias. E nessa pegada, o Pensamento Cotidiano, com o comentarista Filicio Mulinari, traz à reflexão: a sociedade está diante do fenômeno do desejo e da efemeridade das tendências virais? É uma necessidade de validade, do desejo ser, no fundo, o “desejo dos outros”? Ouça a conversa completa!