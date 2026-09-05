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Skincare para pet

Proteja os pelos brancos do seu pet de danos solares e evite o amarelamento

Pelagens brancas e claras exigem cuidados específicos para evitar o amarelamento, o ressecamento e a sensibilidade da pele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 08:00

O pastor branco suíço é um cachorro ativo e precisa de exercícios físicos para se manter saudável (Imagem: Marta Wlazlo | Shutterstock)
Cachorro de pelo claro Marta Wlazlo | Shutterstock

Você sabia que os pelos brancos também amarelam? Para isso, existe a skincare para os pets. A pelagem branca ou clara, necessita de cuidados redobrados, pelo fato dos fios possuírem pouca ou nenhuma melanina.


A ausência da melanina deixa o pelo mais vulnerável aos danos do sol. Embora nem todo pet com pelagem branca ou clara desenvolva problemas de pele, áreas com pouca pigmentação são mais sensíveis à exposição solar. 


“Quando falamos de pelagens claras, não basta pensar em neutralizar o amarelo. É preciso preservar a barreira da pele e manter os fios hidratados e protegidos. A aparência saudável da pelagem é consequência desse cuidado”, afirma Nathália Starek, médica-veterinária e CEO da Vidaá.


Ao utilizar shampoos inapropriados, pode provocar o ressecamento ou sensibilizar a pele. Em vez de olhar somente para brilho, maciez e aparência da pelagem, o conceito de skincare pet parte da saúde da pele e dos fios e considera as necessidades específicas de cada animal. 


“Os shampoos matizadores e clareadores encontrados normalmente no mercado promovem uma limpeza profunda com foco no embelezamento, o que pode acabar ressecando a pele e deixando os pelos opacos, com aquele efeito de ‘estopa’. O cuidado com a pelagem branca precisa considerar também a hidratação e a proteção da pele”, ressalta Nathália Starek.

Para evitar danos na pele, é necessário realizar uma rotina de hidratação, proteção dos fios e respeitar às características naturais da pelagem. É recomendado utilizar matizante de hidratação intensa voltado para animais de pelagem branca ou clara e peles sensíveis. Além disso, fazer o uso de produtos que previnem o amarelamento.

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