Proteja os pelos brancos do seu pet de danos solares e evite o amarelamento

Você sabia que os pelos brancos também amarelam? Para isso, existe a skincare para os pets. A pelagem branca ou clara, necessita de cuidados redobrados, pelo fato dos fios possuírem pouca ou nenhuma melanina.





A ausência da melanina deixa o pelo mais vulnerável aos danos do sol. Embora nem todo pet com pelagem branca ou clara desenvolva problemas de pele, áreas com pouca pigmentação são mais sensíveis à exposição solar.





“Quando falamos de pelagens claras, não basta pensar em neutralizar o amarelo. É preciso preservar a barreira da pele e manter os fios hidratados e protegidos. A aparência saudável da pelagem é consequência desse cuidado”, afirma Nathália Starek, médica-veterinária e CEO da Vidaá.





Ao utilizar shampoos inapropriados, pode provocar o ressecamento ou sensibilizar a pele. Em vez de olhar somente para brilho, maciez e aparência da pelagem, o conceito de skincare pet parte da saúde da pele e dos fios e considera as necessidades específicas de cada animal.





“Os shampoos matizadores e clareadores encontrados normalmente no mercado promovem uma limpeza profunda com foco no embelezamento, o que pode acabar ressecando a pele e deixando os pelos opacos, com aquele efeito de ‘estopa’. O cuidado com a pelagem branca precisa considerar também a hidratação e a proteção da pele”, ressalta Nathália Starek.



