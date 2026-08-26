Dia Mundial do Cachorro: ciência comprova que cães protegem a imunidade de bebês e reduzem estresse em adultos

A pesquisa acompanhou bebês entre a 9ª e a 52ª semana de vida e analisou dados sobre episódios de febre, otite, semanas consideradas saudáveis e uso de antibióticos, além de amostras da poeira do ambiente doméstico. A Dra. Carolina Affonseca esclarece que, ao analisar a poeira das residências, os pesquisadores identificaram determinados grupos de bactérias e fungos associados à presença dos cães, entre eles bactérias do gênero Pasteurella. Esses microrganismos específicos foram capazes de explicar estatisticamente cerca de 10% a 25% da associação observada entre ter um cachorro em casa e menor ocorrência de febre, otite e uso de antibióticos.