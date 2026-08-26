Porco é devorado e fazendeiro suspeita de ataque de onça em Santa Teresa

Um fazendeiro foi surpreendido ao encontrar um porco de criação devorado dentro de sua propriedade em Alto Santo Antônio, na zona rural de Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo. O animal, de aproximadamente 40 quilos, foi atacado durante a noite de segunda-feira (24) e, segundo o proprietário, pode ter sido vítima de uma onça.





Na manhã de terça-feira (25), o caseiro encontrou a carcaça do animal a cerca de 30 metros do chiqueiro, próxima a uma área de vegetação. Segundo o fazendeiro Gilmar Nandorf, o porco teria sido arrastado até o local e parcialmente devorado. A cabeça do animal foi encontrada posteriormente em outro ponto da propriedade.





Gilmar contou que ouviu os cães latindo e percebeu uma movimentação diferente durante a noite, até por volta de 1h. Ele afirmou que foi a primeira vez que um animal de sua propriedade foi atacado dessa forma, mas disse que moradores e vizinhos já teriam relatado avistamentos de uma onça na região, inclusive acompanhada de dois filhotes. A propriedade fica próxima a uma área de mata conectada a outras regiões de reserva.





O fazendeiro publicou imagens do caso nas redes sociais, mas não acionou a Polícia Militar Ambiental nem outros órgãos ambientais. A corporação informou que tomou conhecimento do episódio apenas pelas imagens que circulam na internet e que não recebeu nenhuma ocorrência ou solicitação relacionada ao caso.





Segundo a PM Ambiental, para que uma equipe possa verificar a situação no local, o proprietário precisa fazer o acionamento.