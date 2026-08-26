Feira, conversas e viagens: os 10 primeiros dias de campanha pelo governo do ES

A corrida das Eleições 2026 já está nas ruas e nas redes oficialmente há 10 dias. Nesses primeiros dias de campanha, os candidatos ao governo do Espírito Santo tiveram agenda intensa percorrendo vários municípios, visitando feiras e conversando com trabalhadores e comerciantes.
Nos encontros, os candidatos apresentaram as propostas para o governo do Estado, bem como ouviram as reivindicações e os pedidos da população e também de vários setores produtivos, além da classe trabalhadora. Os dias também foram marcados pela participação em lançamentos de candidaturas, adesivaços e carreatas.
Breno Barcelos (Missão)
O candidato do Missão tem apresentado nos primeiros dias de campanha suas propostas ao eleitor capixaba em campanhas nas ruas, reuniões com lideranças e panfletagem. No primeiro dia de campanha, em 16 de agosto, Breno Barcelos fez um ato na Praça dos Namorados, em Vitória.
Na última quinta-feira (20), teve reunião com lideranças do Missão em Vila Velha e, no dia seguinte, esteve em Guarapari para conversar com moradores. No sábado (22), foi a Colatina, no Noroeste do Estado, para realizar panfletagem em feira, adesivaço com apoiadores e carreata pela cidade.
"Nesses primeiros dias nas ruas, a recepção tem sido incrível. Entramos nessa campanha para mostrar que é possível fazer o certo e falar a verdade. O capixaba está querendo algo novo, e nós estamos apresentando exatamente as propostas sérias de que o Espírito Santo precisa para avançar", afirma Barcelos.
Helder Salomão (PT)
Candidato do PT ao Palácio Anchieta, Helder Salomão teve os primeiros dias de campanha marcados por lançamentos, caminhadas, visitas e diálogo com diferentes setores em municípios da Grande Vitória e outras regiões do Estado.
No último sábado (22), ocorreu o lançamento oficial das campanhas de Helder Salomão ao governo do Espírito Santo, Fabiano Contarato ao Senado e Lula à Presidência da República. Helder também participou de lançamentos de campanhas de candidatos proporcionais da Federação Brasil da Esperança, fortalecendo a mobilização do time do Lula no Espírito Santo e a integração entre as candidaturas.
A programação do candidato incluiu ainda reuniões com diferentes grupos e segmentos da sociedade, fortalecendo o diálogo e a construção coletiva de propostas para o Estado. A agenda também tem sido marcada pelo contato direto com a população, com caminhadas pelos comércios da Grande Vitória e visitas a feiras livres nos municípios da região, ampliando o diálogo com trabalhadores, comerciantes, consumidores e moradores.
Lorenzo Pazolini (Republicanos)
Nos primeiros dias de corrida ao Palácio Anchieta, Lorenzo Pazolini percorreu 18 municípios capixabas em agendas com contato com moradores, comerciantes, empresários, trabalhadores e representantes de diferentes setores da sociedade.
A campanha do ex-prefeito de Vitória tem buscado combinar agendas com caminhadas e visitas ao comércio local. Em diferentes municípios, Pazolini conversou diretamente com moradores e comerciantes, recebeu manifestações de apoio e ouviu sugestões sobre os principais problemas de cada região.
A segurança pública também esteve entre os temas das agendas. Pazolini se reuniu com representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo integrantes do sindicato e da associação dos delegados da PC e do Clube dos Oficiais da PM. Pazolini participou de encontros com empresários e representantes de diferentes atividades econômicas, ouvindo demandas relacionadas à geração de empregos, a investimentos, à qualificação, à infraestrutura e à melhoria do ambiente para quem produz e empreende.
“Esses primeiros dias têm sido muito importantes porque estamos podendo percorrer o Estado, conversar com as pessoas e conhecer de perto aquilo de que cada região precisa. Em cada lugar encontramos uma realidade diferente, mas também encontramos algo em comum: pessoas que querem trabalhar, empreender, cuidar das suas famílias e ter uma vida melhor”, afirmou Pazolini.
Rafael Demuner (UP)
Postulante ao governo do Estado pela Unidade Popular, Rafael Demuner teve os primeiros 10 dias de campanha marcados por atividades nos diversos territórios de atuação do partido.
No primeiro dia, participou de uma atividade interna do partido. No dia 18, apresentou suas propostas de governo ao Sindipúblicos e assinou a carta-compromisso contra o pó preto e as mudanças climáticas da Juntos SOS Ambiental. No último sábado (22), assinou a carta de compromisso do Sindibancários apresentada no Congresso em Defesa do Banestes Público e Estadual.
Nos outros dias, houve atividades de panfletagem e diálogo com os trabalhadores, a população local e os militantes da UP nas cidades de Vitória, Viana e Cariacica. Nessas cidades, o candidato esteve no Centro de Vitória e na entrada de Camburi do Porto de Tubarão, na praça de Marcílio de Noronha e na feira de Campo Grande para conversar com a classe trabalhadora.
Ricardo Ferraço (MDB)
Candidato à reeleição ao governo do Espírito Santo, Ricardo Ferraço percorreu dez municípios capixabas nos primeiros dez dias de campanha eleitoral, participando de caminhadas, carreatas e adesivaços, além de compromissos religiosos e de lançamentos de candidaturas proporcionais.
Ricardo também foi a feiras livres e ao comércio de bairros tradicionais da Grande Vitória para ouvir demandas locais. A agenda incluiu ainda entrevistas para veículos de imprensa, reuniões com entidades representativas e encontros com lideranças comunitárias.
Os dias também foram marcados pela participação em eventos do setor produtivo, em que Ricardo conversou com empresários e trabalhadores sobre propostas para fortalecer a economia capixaba.
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