Feira, conversas e viagens: os 10 primeiros dias de campanha pelo governo do ES

Lorenzo Pazolini (Republicanos)





Nos primeiros dias de corrida ao Palácio Anchieta, Lorenzo Pazolini percorreu 18 municípios capixabas em agendas com contato com moradores, comerciantes, empresários, trabalhadores e representantes de diferentes setores da sociedade.





A campanha do ex-prefeito de Vitória tem buscado combinar agendas com caminhadas e visitas ao comércio local. Em diferentes municípios, Pazolini conversou diretamente com moradores e comerciantes, recebeu manifestações de apoio e ouviu sugestões sobre os principais problemas de cada região.





A segurança pública também esteve entre os temas das agendas. Pazolini se reuniu com representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo integrantes do sindicato e da associação dos delegados da PC e do Clube dos Oficiais da PM. Pazolini participou de encontros com empresários e representantes de diferentes atividades econômicas, ouvindo demandas relacionadas à geração de empregos, a investimentos, à qualificação, à infraestrutura e à melhoria do ambiente para quem produz e empreende.





“Esses primeiros dias têm sido muito importantes porque estamos podendo percorrer o Estado, conversar com as pessoas e conhecer de perto aquilo de que cada região precisa. Em cada lugar encontramos uma realidade diferente, mas também encontramos algo em comum: pessoas que querem trabalhar, empreender, cuidar das suas famílias e ter uma vida melhor”, afirmou Pazolini.