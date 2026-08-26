Paulo Hartung entra na campanha estadual... do jeito dele

No vídeo, Hartung não aborda diretamente o processo eleitoral. Ele não é candidato a nenhum cargo. Anteriormente, já declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) para governador.





Em rodas empresariais realizadas nos últimos meses e em entrevistas concedidas em maio do ano passado e fevereiro deste ano, o ex-governador defendeu abertamente a “renovação política” e criticou a perpetuação do mesmo grupo político no poder.





No vídeo em questão, Hartung começa falando do passado. Relembra o estado de coisas em que se encontrava o Espírito Santo quando ele chegou ao Palácio Anchieta, em 2003. Cita um Estado falido, com a máquina pública sucateada, devendo aos servidores e sofrendo com a corrupção, a violência e o crime organizado. “E nós conseguimos colocar o Estado de pé. [...] O estado que devia a todo mundo virou exemplo de finanças, de capacidade de investimentos com recursos próprios.”





Em seguida, ele chega ao presente para se questionar sobre o futuro. Aí é que vêm as críticas veladas.





“As pessoas me perguntam: e o futuro, Paulo? Estamos preparados para o futuro? Eu acho que não. Eu sou sincero. Acho que o futuro, nós precisamos construí-lo com ações no presente.”





Destacando a queda na produção de petróleo (e, por conseguinte, dos royalties e participações especiais para os cofres capixabas) e o fim dos incentivos fiscais que atraíram cadeias produtivas para o Estado (em consequência da reforma tributária), Hartung afirma que “falta um olhar para o futuro”.





“Quem se acomoda tropeça nas próprias pernas”, alfineta. “Quem fica contando vantagem daquilo que foi feito num passado, às vezes até um pouco distante, tem um encontro marcado com o fracasso”, “profetiza”.





“Tem companhias que não são boas. Meu pai falava assim: a arrogância é a antessala do fracasso. É mais ou menos parecido.”





Segundo ele, até se podem comemorar feitos em áreas como saúde, educação, sistema prisional e combate ao crime organizado, mas não se pode ficar só no “oba-oba”. “Podemos comemorar, mas sem arrogância e sem paralisia. A vida é muito dinâmica.”





“Meu papel, pela minha experiência, pela minha trajetória, é justamente emitir bons sinais. Eu estou aqui emitindo um bom sinal. Para um bom entendedor, um sinal desse significa ‘olha, vamos descruzar os braços, vamos parar com o oba-oba e vamos olhar o que nós precisamos fazer para que o nosso estado, daqui a 10, 15, 20 anos, possa ter uma jornada muito melhor que a do presente’.”