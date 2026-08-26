Por que mulheres e homens votam cada vez mais diferente — e como isso pode definir eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro

"Já em 2022, aconteceu uma coisa ainda mais interessante, do ponto de vista da divisão eleitoral de homens e mulheres: o Lula venceu com uma certa margem entre as mulheres e perdeu por pouco, mas perdeu, entre os homens, segundo vários testes que fiz [a partir das pesquisas de intenção de voto]. Foi a primeira vez que um candidato foi eleito vencendo em apenas um segmento de gênero", ressalta.