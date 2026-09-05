Por que Brasil 'cresceu' em novo mapa aprovado pela ONU

A distorção característica da projeção de Mercator faz com que, por exemplo, a Groenlândia e a África pareçam ter tamanhos semelhantes, quando, na verdade, o continente africano é cerca de 14 vezes maior. Já o Brasil, que na projeção de Mercator parece menor que a Groenlândia, é na realidade 3,9 maior que o território dinamarquês.