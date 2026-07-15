Morango faz bem à saúde? Veja 7 benefícios e maneiras criativas de consumir a fruta

O morango é uma fruta versátil, nutritiva e benéfica para a saúde Crédito: Imagem: yuris | Shutterstock

O morango ( Fragaria × ananassa ) é uma fruta vermelha e suculenta, originária da Europa, resultante do cruzamento entre espécies americanas no século XVIII. Seu sabor equilibrado entre doçura e acidez, aliado à versatilidade na culinária, faz dele um alimento amplamente apreciado. Com aroma marcante e cor intensa, é cultivado em várias partes do mundo e pode ser encontrado em diferentes épocas do ano, sendo reconhecido tanto pelo seu valor nutricional quanto pelo uso em diversas receitas.

Abaixo, confira 7 benefícios do morango para a saúde e formas criativas de consumi-lo!

1. Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue

Apesar de seu sabor doce, os morangos têm baixo índice glicêmico e podem ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Assim, o consumo da fruta pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, auxiliando no controle da glicemia, especialmente em pessoas com risco de diabetes tipo 2.Todavia, ele não substitui bons hábitos de vida nem o acompanhamento e o tratamento médico.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

2. Promove a saúde dos ossos e articulações

O morango contém minerais importantes para a saúde óssea, como manganês, potássio e vitamina K . Esses nutrientes contribuem para a manutenção da densidade óssea, prevenção da osteoporose e fortalecimento das articulações.

3. Auxilia na saúde do coração

O consumo regular de morango está associado à melhora da saúde cardiovascular. Seus antioxidantes e fibras contribuem para a redução do colesterol LDL (ruim) e dos níveis de pressão arterial. No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

4. Promove a saúde do cérebro

O morango promove a saúde do cérebro devido aos seus antioxidantes, que protegem as células cerebrais e ajudam a melhorar a memória e a função cognitiva. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir a inflamação no cérebro, contribuindo para a preservação da saúde mental e podendo ajudar a diminuir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

O morango é rico em fibras e tem ação prebiótica Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Auxilia na digestão

O morango é uma fonte de fibras alimentares, essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo. O consumo adequado de fibras ajuda a prevenir a constipação, promove a regularidade intestinal e contribui para a saúde geral do trato gastrointestinal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

6. Ajuda na perda de peso

Baixo em calorias e rico em fibras, o morango pode ser um aliado na busca pela perda de peso. As fibras promovem a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e a ingestão calórica total. Além disso, seu sabor doce pode ser uma alternativa saudável para substituir sobremesas calóricas.

7. Propriedades anti-inflamatórias

Os antioxidantes e fitoquímicos presentes nos morangos possuem propriedades anti-inflamatórias. O consumo regular dessa fruta pode ajudar a reduzir marcadores inflamatórios no corpo, promovendo a saúde e bem-estar geral do organismo.

Formas criativas de consumir o morango

Além de todos esses benefícios, o morango é uma fruta versátil que pode ser incorporada à dieta de diversas maneiras. Veja:

Saladas: adicione morangos fatiados a saladas verdes para um toque doce e refrescante;

Smoothies: bata morangos com iogurte natural e outras frutas para um smoothie nutritivo;

Sobremesas: utilize morangos em tortas, bolos ou como cobertura para sorvetes e pudins;

Geleias e compotas: prepare geleias caseiras de morango com baixo teor de açúcar;

Molhos: crie molhos de morango para acompanhar carnes brancas ou pratos vegetarianos;

Infusões: adicione pedaços de morango à água ou chá para uma bebida aromatizada naturalmente.

Cuidados importantes