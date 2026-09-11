Mulher morre após perder controle de moto e bater em árvore em Atílio Vivácqua

Uma mulher de 54 anos morreu em um acidente de moto na localidade de Córrego da Fama, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Cirlei Oliveira de Sousa perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore.





A vítima pilotava uma Honda Bros e seguia em direção ao centro de Atílio Vivácqua quando sofreu o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Cirlei morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia.





De acordo com a PM, a mulher não tinha permissão ou habilitação para conduzir motocicleta. A moto e os pertences pessoais da vítima ficaram sob a responsabilidade do filho. A Polícia Científica informou que o corpo de Cirlei foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.





A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota lamentando a morte de Cirlei, que era moradora do município.