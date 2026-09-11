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Acidente

Mulher morre após perder controle de moto e bater em árvore em Atílio Vivácqua

Publicado em

11 set 2026 às 11:26
Mulher morre em acidente de moto em Atílio Vivácqua
Cirlei Oliveira de Sousa pilotava uma Honda Bross quando colidiu com uma árvore em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 54 anos morreu em um acidente de moto na localidade de Córrego da Fama, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Cirlei Oliveira de Sousa perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore.


A vítima pilotava uma Honda Bros e seguia em direção ao centro de Atílio Vivácqua quando sofreu o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Cirlei morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia.


De acordo com a PM, a mulher não tinha permissão ou habilitação para conduzir motocicleta. A moto e os pertences pessoais da vítima ficaram sob a responsabilidade do filho. A Polícia Científica informou que o corpo de Cirlei foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.


A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota lamentando a morte de Cirlei, que era moradora do município.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atenção!

ES recebe novo alerta amarelo de tempestade e granizo para 19 cidades

Publicado em 11/09/2026 às 11:41

Parece notícia repetida, mas não é: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade e queda de granizo para 19 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso é válido durante toda esta sexta-feira (11). 


O alerta indica perigo potencial e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é baixo. Veja as cidades que estão sob alerta:


  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jerônimo Monteiro
  12. Marataízes
  13. Mimoso do Sul
  14. Muqui
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. São José do Calçado
  19. Vargem Alta

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Feminicídio

Caso de mulher encontrada morta em casa tem reviravolta e prisão em Vitória

Publicado em 11/09/2026 às 11:26

Um homem foi preso suspeito de matar a facadas Cintia Renata da Silva, de 41 anos, dentro da própria casa, no bairro Bonfim, em Vitória. O crime aconteceu na noite do dia 3 de setembro.


Segundo a Polícia Civil, inicialmente, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência que, a princípio, teria sido registrada como um possível suicídio. No entanto, durante os trabalhos no local, a perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) constatou que a vítima havia sido morta com golpes de arma branca, caracterizando o caso como feminicídio.


Mais detalhes sobre a prisão do suspeito e a relação dele com a vítima serão divulgados pela Polícia Civil durante uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (11).

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Ruas de Vila Velha terão interdições para corrida de rua no domingo (13)

Publicado em 11/09/2026 às 09:09
Corrida em Vila Velha terá interdições parciais de vias no domingo
Os corredores pecorrerão as linhas marcadas em azul no mapa Prefeitura de Vila Velha

Ruas de Vila Velha terão interdições parciais para o trânsito de veículos neste domingo (13) durante uma corrida de rua na cidade. Os atletas sairão do Parque da Prainha às 6h30, seguirão pelo Centro de Vila Velha até a Praia da Costa, vão contornar o Morro do Moreno e seguirão de volta para a Prainha, local da chegada. O total do percurso é de 7,4 quilômetros. 


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as vias serão liberadas gradativamente conforme os atletas avançarem pelo percurso. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar na região. 


O trajeto terá início na Prainha e seguirá pela Avenida Luciano das Neves, Rua Quinze de Novembro, Avenida Antônio Gil Veloso, Rua Gastão Roubach, Rua Santa Leocádia, Rua Fernando Monteiro Lindenberg, Rua Miguel Aguiar, Rua Magnólia Aguiar, Rua São Paulo, Rua Castelo Branco e Rua Antônio Ataíde. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Mulher é trancada em casa por companheiro que termina preso no ES

Publicado em 10/09/2026 às 19:29

Um homem foi preso em flagrante por agredir, ameaçar e manter uma mulher de 47 anos trancada dentro de casa em Muqui, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima gritou por socorro e os vizinhos chamaram os militares. O suspeito tentou fugir e teria agredido os policiais durante a abordagem.


Aos policiais, a mulher contou que vinha sofrendo violência física e psicológica praticada pelo companheiro havia vários dias. Segundo a vítima, na quarta-feira (9), ela foi trancada dentro de casa e, após conseguir tomar um medicamento de uso controlado, teria sido obrigada pelo companheiro a ingerir mais remédios. Ela relatou ainda ter sofrido agressões físicas e sido ameaçada de morte com uma faca.


De acordo com a PM, o suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, cárcere privado, constrangimento ilegal com emprego de arma, injúria e resistência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

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Acidente

Pedestre é atingido por barras de ferro após colisão entre caminhões em Cariacica

Publicado em 10/09/2026 às 18:30
Acidente entre caminhões deixa pedestre ferido em Cariacica
Acidente entre caminhões deixa pedestre ferido em Cariacica Leitor AG

Uma colisão entre dois caminhões deixou um pedestre de 59 anos ferido no bairro Tabajara, em Cariacica, nesta quinta-feira (10). Testemunhas contaram à Polícia Militar que, com o impacto da batida, barras de ferro transportadas por um dos veículos se soltaram e atingiram o homem, que passava pelo local.


A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Segundo a Polícia Militar, os motoristas não foram encontrados no local.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Pontal do Ipiranga

Elefante-marinho é visto descansando em praia de Linhares; veja vídeo

Publicado em 10/09/2026 às 12:43

Um elefante-marinho foi visto descansando na areia da praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (10). O animal foi filmado por um banhista, que se aproximou e, surpreso, comentou: “o tamanho desse bichão”. O mesmo elefante-marinho também foi visto na terça-feira (8), na região de Degredo, próxima à praia onde foi registrado nesta quinta.


Segundo Milton Marcondes, médico-veterinário e coordenador de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, a presença de elefantes-marinhos na região é comum. Durante a juventude, esses animais costumam viver em colônias na Argentina. Na fase adulta, porém, percorrem longas distâncias e chegam ao litoral brasileiro.


Os elefantes-marinhos passam boa parte do tempo no mar, onde se alimentam, e procuram a areia para descansar quando estão cansados.

Para garantir a segurança do animal e dos banhistas, a orientação é manter pelo menos 20 metros de distância e evitar qualquer tentativa de aproximação. Apesar de parecer lento, o elefante-marinho é um animal pesado e pode se movimentar rapidamente. Segundo o veterinário, ele também pode morder e há risco de transmissão de doenças.


O Instituto Baleia Jubarte informou que monitora o animal desde 4 de agosto e que o acompanhamento continua.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Caso no ES

Golpista é condenada a devolver R$ 9,5 mil após enganar mulher no WhatsApp

Publicado em 10/09/2026 às 10:18

Uma mulher foi condenada pela Justiça a devolver R$ 9.499 a uma moradora de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, vítima de um golpe aplicado pelo WhatsApp. Segundo o processo, a ré se passou pela filha da vítima e pediu que ela pagasse um boleto ou fizesse uma transferência bancária nesse valor. 


A vítima só descobriu que havia caído no golpe depois de entrar em contato com a filha e perceber que ela não havia feito o pedido. Em seguida, procurou a instituição responsável pela transação e solicitou o bloqueio da conta bancária vinculada à ré, além dos documentos apresentados por ela e dos respectivos contratos.


A mulher entrou com uma ação na Justiça contra a suspeita e a empresa que intermediou o pagamento. O processo tramitou na 1ª Vara de Afonso Cláudio. O juiz, porém, considerou que a empresa não poderia ser responsabilizada, pois teria atuado apenas como intermediadora do pagamento de um boleto emitido de forma fraudulenta, sem obter qualquer benefício com a operação.


Em relação à ré, o juiz determinou o pagamento de R$ 2 mil por danos morais, além da devolução dos R$ 9.499 perdidos pela vítima, a título de danos materiais. Os valores ainda serão acrescidos de correção monetária e juros. A decisão cabe recurso.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Clima

Vem mais chuva: ES tem novo alerta de tempestade e granizo; veja cidades

Publicado em 10/09/2026 às 09:26

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade para 22 cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, é válido das 8h45 às 23h59 desta quinta-feira (10) e abrange municípios da Região Sul do Estado.


Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O instituto também alerta para o risco de queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. 


Confira as cidades incluídas no alerta: 


  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Itapemirim
  12. Iúna
  13. Jerônimo Monteiro
  14. Marataízes
  15. Mimoso do Sul
  16. Muniz Freire
  17. Muqui
  18. Piúma
  19. Presidente Kennedy
  20. Rio Novo do Sul
  21. São José do Calçado
  22. Vargem Alta

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Guilherme Anholeti Nunes morreu no acidente em Rio Novo do Sul

Motorista de picape morre em colisão com caminhão na BR 101 em Rio Novo do Sul

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Acidente grave

Motorista de picape morre em colisão com caminhão na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 10/09/2026 às 08:49
Guilherme Anholeti Nunes morreu no acidente em Rio Novo do Sul
Guilherme Anholeti Nunes morreu no acidente em Rio Novo do Sul Arquivo familiar

Um motorista de 35 anos, identificado como Guilherme Anholeti Nunes, morreu no acidente em Rio Novo do Sul  morreu após a picape que dirigia colidir de frente com um caminhão na madrugada desta quinta-feira (10), na BR 101, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente.


Conforme apuração da PRF, a vítima dirigia um Fiat Strada Working, no sentido Vitória, quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz Atego 1419, que seguia no sentido contrário.


Segundo familiares, Guilherme voltava da casa da namorada, em Marataízes, e seguia para Iconha. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Polícia Científica. O caminhoneiro, de 41 anos, não ficou ferido.


A rodovia foi sinalizada até a chegada da perícia e a liberação do tráfego. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o trânsito foi totalmente liberado às 5h19. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Aribiri

Carro pega fogo e fica totalmente destruído em Vila Velha; vídeo

Publicado em 10/09/2026 às 08:37

Um carro, modelo Fiat Palio, pegou fogo e ficou destruído na manhã desta quinta (10) no bairro Alvorada, em Vila Velha. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, uma mulher e a filha, de 2 anos, estavam dentro do veículo quando o incêndio começou. Ninguém ficou ferido.


Um morador contou que ouviu uma explosão e, ao olhar pela varanda, viu o veículo já em chamas. A mãe e a criança conseguiram sair do carro antes que as chamas se espalhassem.

A proprietária informou que perdeu documentos que estavam dentro do veículo.


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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