Como usar a IA nos investimentos sem cair em armadilhas

Usar a inteligência artificial nas tarefas do dia a dia tem ficado cada vez mais comum, seja para buscar informações, organizar dados ou esclarecer dúvidas. Mas e quando o assunto é investimento? Vale a pena recorrer à IA para tomar decisões financeiras?





Para responder a essa e outras perguntas, A Gazeta ouviu especialistas que, apesar de aprovarem o uso dessas ferramentas em algumas situações, alertam para cuidados importantes para evitar decisões equivocadas.





Segundo o doutor em Ciência da Computação Jairo Lucas, é preciso cautela ao utilizar ferramentas de inteligência artificial, principalmente as generativas, já que elas podem apresentar respostas erradas com aparência de verdadeiras.





Já o sócio e diretor da Valor Investimentos Elídio Almeida afirma que a IA pode ser uma aliada para tarefas como coleta e organização de informações, além de servir como ferramenta educacional. No entanto, ele ressalta que investidores iniciantes precisam ter atenção para não confiar cegamente nas respostas.