AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Wahine tem inclusão, primeira nota 10 e tetracampeã no 2º dia de competição
Bodyboarding

Wahine tem inclusão, primeira nota 10 e tetracampeã no 2º dia de competição

Carla Cunha alcança a primeira nota máxima da carreira e conquista o tetracampeonato em dia marcado pela disputa da categoria PCD

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 16:41

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

12 set 2026 às 16:41

O segundo dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro foi marcado por inclusão e um feito especial na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. Etapa capixaba do Circuito Mundial feminino, o evento teve neste sábado a disputa da categoria PCD e viu Carla Cunha conquistar o tetracampeonato com uma atuação de alto nível.


pernambucana de 45 anos participou da bateria das amputadas, e somou 19 pontos em 20 possíveis. Além de uma nota 9, ela também pegou uma onda perfeita, e recebeu o Troféu Nota 10 Isabela Nogueira, primeiro distribuído nesta etapa.


Na bateria decisiva, Carla enfrentou Cristiane Andrade, Vera Quaresma e Vitoria Regina. O resultado veio justamente no dia em que alcançou, pela primeira vez na carreira, a nota máxima. "Eu nunca tirei um 10 na minha vida, essa é a primeira vez que eu vi e realmente eu fechei com chave de ouro esse Wahine esse ano", comemorou.


Troféu Nota 10 Isabela Nogueira


A nota máxima também colocou Carla na história do Wahine. Isabela Nogueira, pioneira do bodyboarding feminino brasileiro e campeã nacional, recebeu a primeira nota 10 da competição. Falecida em março deste ano, aos 56 anos, ela passou a ser homenageada de forma permanente no evento: a partir desta edição, toda atleta que alcançar a nota máxima recebe o Troféu Nota 10 Isabela Nogueira.


Ao receber o prêmio, Carla destacou a surpresa e a representatividade do momento. "Eu achava que esse troféu ia ficar só para as profissionais, as meninas que já são mais avançadas. E eu tirei meu 10 e estou levando a minha Isabela para casa. Muito feliz, muito feliz mesmo por esse troféu aqui", disse emocionada.


Carla Cunha leva Troféu 10 Isabela Nogueira
Vinícius Lima

Wahine abre espaço para atletas PCD


A categoria PCD é um dos diferenciais do Wahine no Circuito Mundial. O torneio é o único do calendário internacional da modalidade a contar com uma disputa exclusiva para mulheres com deficiência, reunindo atletas amputadas, deficientes visuais e mastectomizadas. 


"O mais importante é a representatividade. Eu venho aqui para mostrar que é possível você começar do zero, depois dos 40. É possível você fazer a diferença também na vida das pessoas quando você se dedica, se esforça. O esporte para mim é realmente um amor, é de coração", concluiu a tetracampeã.


O sábado também contou com outras duas campeãs. Cintya Belly, na bateria das mastectomizadas, e Renata Bazone, na de deficientes visuais, também deram um show na praia de Jacaraípe e subiram ao lugar mais alto do pódio.


Renata Bazone vence o Wahine 2026
IBC/Reprodução
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cachê de Jim Caviezel como Bolsonaro próximo ao de Joaquin Phoenix em 'Coringa': os valores pedidos por Flávio a Vorcaro para fazer 'Dark Horse'
Imagem de destaque
Ela postou, sem saber, sobre uma festa de Daniel Vorcaro no Madame Satã e sua vida sofreu um terremoto: 'Só agora entendi tudo'
Premiados do PGE São Mateus
Prêmio Gazeta Empresarial premia marcas mais lembradas de São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados