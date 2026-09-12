Wahine tem inclusão, primeira nota 10 e tetracampeã no 2º dia de competição

O segundo dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro foi marcado por inclusão e um feito especial na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. Etapa capixaba do Circuito Mundial feminino, o evento teve neste sábado a disputa da categoria PCD e viu Carla Cunha conquistar o tetracampeonato com uma atuação de alto nível.





A pernambucana de 45 anos participou da bateria das amputadas, e somou 19 pontos em 20 possíveis. Além de uma nota 9, ela também pegou uma onda perfeita, e recebeu o Troféu Nota 10 Isabela Nogueira, primeiro distribuído nesta etapa.





Na bateria decisiva, Carla enfrentou Cristiane Andrade, Vera Quaresma e Vitoria Regina. O resultado veio justamente no dia em que alcançou, pela primeira vez na carreira, a nota máxima. "Eu nunca tirei um 10 na minha vida, essa é a primeira vez que eu vi e realmente eu fechei com chave de ouro esse Wahine esse ano", comemorou.



