Banho de Oxalá: conheça o ritual poderoso para proteger a mente

Em meio à correria do dia a dia, é comum sentir a mente cansada, sobrecarregada e cheia de pensamentos. Para quem segue ou se identifica com as tradições de matriz africana, os banhos ritualísticos podem ser uma forma de cuidado espiritual, limpeza simbólica e conexão com o sagrado. Entre eles, o Banho de Oxalá é associado à busca por paz, equilíbrio, serenidade e proteção.