Elas foram melhores amigas por décadas, até que um exame de DNA revelou que são irmãs

"Eu tinha uma 'irmã completa', o que significa que compartilhávamos a mesma mãe e o mesmo pai biológicos", explica Meena. "Foi como se eu tivesse tomado uma injeção de adrenalina. Eu chorei. Minal era a peça que faltava no meu quebra-cabeça, a peça que eu esperava há tanto tempo. Nós nos chamávamos de irmãs."