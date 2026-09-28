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Em flagrante

Esposa leva marido baleado a quartel e ele acaba preso no ES

Segundo a PM, homem pediu que a mulher guardasse uma pistola com 15 munições na bolsa durante o trajeto ao Corpo de Bombeiros

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 20:46

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

28 set 2026 às 20:46

Um homem baleado foi levado pela esposa ao quartel do Corpo de Bombeiros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no bairro Carlos Germano Naumann, e acabou preso na noite de domingo (27). Ele está sendo atendido no Hospital Sílvio Avidos, mas será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) após receber alta médica.


Segundo a Polícia Militar, equipes em patrulhamento receberam a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados no bairro Ayrton Senna. Durante o deslocamento, os militares souberam que um dos envolvidos havia sido levado pela esposa ao quartel dos bombeiros. 


À PM, a mulher relatou que o marido pediu socorro após ser baleado e que, no trajeto, solicitou que guardasse um objeto na bolsa. Ao verificar o conteúdo, os policiais encontraram a pistola calibre 9 mm com 15 munições intactas.


O homem foi socorrido e levado ao Hospital Sílvio Avidos. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será encaminhado ao CDP assim que encerrar o atendimento médico.

Suspeito de envolvimento nos tiros foi ouvido e liberado

Ainda na noite de domingo (27), outra equipe da PM foi acionada para a ocorrência no bairro Ayrton Senna. De acordo com a corporação, os militares receberam a informação de que um dos envolvidos nos disparos morava em uma residência nas proximidades.


No endereço indicado, a equipe encontrou um suspeito de 18 anos, que foi visto pulando o muro de uma casa vizinha. Conforme a PM, ele estava escondido entre arbustos. O jovem confirmou aos militares que estava acompanhado de outro indivíduo durante os disparos e a fuga, mas disse não saber onde ele estava.


Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido e liberado na Delegacia Regional de Colatina, porque não foram identificados elementos suficientes para justificar a prisão em flagrante.

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