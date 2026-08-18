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Em entrevista

Laura Cardoso já disse que queria morrer dormindo; relembre

Atriz morreu em casa e de causas naturais, às 23h24, de segunda-feira (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 09:56

Laura Cardoso morreu aos 98 anos Reprodução/Instagram
Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), em São Paulo. A atriz estava em casa, e a causa da morte não foi revelada. A notícia foi publicada nas redes sociais oficiais da artista na madrugada desta terça-feira (18).
A despedida aconteceu de uma maneira que guarda certa relação com um desejo que Laura havia manifestado em uma entrevista. Em 2014, durante participação no programa Provocações, da TV Cultura, a atriz foi questionada sobre como gostaria de morrer.
"Dormindo! Sabe aquela coisa, 'ah, morreu dormindo'. É santo! De Deus", respondeu, de forma bem-humorada. Ao ser perguntada se gostaria de estar cercada por aparelhos, foi categórica: "Ah, não".
Na mesma conversa, Laura também falou sobre a possibilidade de reencarnação. Questionada sobre onde gostaria de voltar a viver, respondeu que escolheria "um país onde tivesse justiça, igualdade e paz". O entrevistador então perguntou se ela gostaria de mudar o mundo. "Quero! Se eu pudesse..." afirmou a atriz.
Nas redes sociais, Fernando Faria comunicou a morte da bisavó e prestou uma homenagem em nome da família. "Nossa grande estrela se despediu de nós", escreveu. "Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso."
Com uma carreira de décadas, Laura Cardoso construiu uma trajetória marcada por personagens no teatro, no cinema e, principalmente, na televisão. Ela manteve contato com o público até os últimos anos por meio de suas redes sociais, nas quais compartilhava registros da carreira e momentos de sua vida.
O velório da atriz acontece nesta terça-feira (18), das 8h às 14h, na Funeral Home, na Bela Vista, região central de São Paulo.

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