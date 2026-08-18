Qual foi o último papel de Laura Cardoso? Atriz estrelou curta-metragem lançado em 2025

Em entrevista à Revista E, do Sesc, Laura também falou sobre sua relação com a profissão. "A arte tem o poder de transformar. Uma peça, um filme, uma telenovela, uma radionovela mostram os problemas de nossa sociedade. Às vezes apontam soluções. Acredito que tudo o que está relacionado à arte e à comunicação é sagrado", declarou.