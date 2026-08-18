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Televisão

Qual foi o último papel de Laura Cardoso? Atriz estrelou curta-metragem lançado em 2025

Aos 97 anos, Laura interpretou uma idosa abandonada pela filha em ‘Dona Rosinha’; na televisão, seu último trabalho foi em ‘A Dona do Pedaço’
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 10:08

Dona Rosinha é um curta-metragem lançado em 2025 que marca o último trabalho da renomada atriz Laura Cardoso
Dona Rosinha é um curta-metragem lançado em 2025 que marca o último trabalho da renomada atriz Laura Cardoso @donarosinha.ofilme via Instagram

O último papel de Laura Cardoso foi no curta-metragem Dona Rosinha, lançado em 2025. Aos 97 anos, a atriz interpretou uma idosa abandonada pela filha em um ponto de ônibus no interior de São Paulo.

No filme, Rosa, conhecida como Rosinha, é deixada pela filha em uma cidade do interior. Ela é encontrada por Maria Helena, personagem de Bianca Rinaldi, que decide acolhê-la em casa. A história aborda o abandono de idosos e foi inspirada em um caso real contado pela avó do roteirista Marcelo Gomes.

Dirigido por Kk Araújo, o curta teve roteiro de Kk Araújo e Marcelo Gomes. A produção passou por festivais internacionais e recebeu prêmios na Suécia, Croácia, Itália, Estados Unidos, Índia, México e África do Sul.

Laura participou do lançamento de Dona Rosinha em fevereiro de 2025, no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, em São Paulo. Aos 97 anos e com dificuldade para caminhar, precisou de ajuda para chegar ao palco, mas participou do bate-papo sobre o filme, deu entrevistas e conversou com o público.

Na ocasião, a atriz falou com a imprensa sobre a importância da produção. "Eu fiquei muito contente de ter feito esse filme. É um alerta, e é um filme bonito e comovente", afirmou.

Em entrevista à Revista E, do Sesc, Laura também falou sobre sua relação com a profissão. "A arte tem o poder de transformar. Uma peça, um filme, uma telenovela, uma radionovela mostram os problemas de nossa sociedade. Às vezes apontam soluções. Acredito que tudo o que está relacionado à arte e à comunicação é sagrado", declarou.

Último papel na televisão

Na televisão, a última personagem de Laura Cardoso foi Matilde, em A Dona do Pedaço, novela exibida pela Globo em 2019. A produção marcou sua despedida das novelas após décadas de trabalhos na televisão.

Laura também participou de mais de 60 novelas ao longo da carreira. Entre seus personagens estão Isaura, de Mulheres de Areia; Guiomar, de A Viagem; Soraia, de Explode Coração; e Carmen, de Chocolate com Pimenta.

A atriz começou a carreira no rádio ainda adolescente e integrou o grupo de artistas pioneiros da televisão brasileira. Ao longo de mais de oito décadas de trabalho, também atuou no teatro e no cinema.

Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite desta segunda-feira, 17, às 23h24, e a informação foi divulgada em seu perfil oficial no Instagram na madrugada desta terça-feira, 18. A atriz deixa duas filhas, Fátima e Fernanda, fruto de seu casamento com o ator e diretor Fernando Balleroni, e ainda três netos e um bisneto.

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