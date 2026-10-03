Mulher que estava na garupa de moto morre após colisão com carreta na BR 101

Uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan vermelha morreu após o veículo colidir com uma carreta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15h22 deste sábado (3), no km 115,7 da BR 101, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo.





Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. O piloto foi encaminhado para um hospital da região. A identidade da vítima não foi divulgada. As equipes da PRF isolaram a cena do acidente, e o fluxo de veículos na rodovia seguiu sem interrupção total, por meio de um desvio.





A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.