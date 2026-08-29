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Cristian Cravinhos é banido de plataforma adulta após vídeo com simulação de pauladas

Condenado a 38 anos de prisão pela participação no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, Cravinhos pediu desculpas e afirmou que a gravação não pretendia fazer referência ao crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 12:01

Condenado a 38 anos de prisão pela participação no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, Cristian Cravinhos teve o perfil banido permanentemente da plataforma de conteúdo adulto Privacy após publicar um vídeo considerado uma violação das regras do serviço.
A gravação envolvia os criadores Rafa Martinz e Tadala, que também tiveram as contas suspensas. Nas imagens, Cristian aparece com maquiagem que simulava ferimentos e ao lado de um taco de madeira.
A encenação foi interpretada por internautas como uma referência ao assassinato de Manfred e Marísia, pais de Suzane. Eles foram mortos com golpes de barras de ferro e de madeira na cabeça enquanto dormiam, em 2002. Além de Cristian, seu irmão Daniel Cravinhos, também foi condenado pela execução, assim como Suzane.
Cristian Cravinhos é banido de plataforma adulta após vídeo com simulação de pauladas
Cristian Cravinhos teve perfil banido da plataforma Privacy. Foto: Reprodução/Instagram
A Privacy não detalhou qual trecho ou elemento da gravação levou à decisão. Segundo a plataforma, os produtores de conteúdo são submetidos a mecanismos de verificação e acompanhamento para identificar possíveis violações.
"A plataforma opera com verificação de identidade, análise de conteúdo e monitoramento ativo. É esse rigor, aplicado com rapidez e sem exceção, que profissionaliza e legitima um mercado que hoje muda a vida de centenas de milhares de creators no Brasil e no mundo", afirmou.
Pedido de desculpas
Após a repercussão, Cristian apareceu novamente ao lado de Rafa Martinz para se desculpar. Ele disse que a encenação não tinha como objetivo fazer alusão ao crime.
"A gente não quis agredir a sociedade nem gerar esse ódio todo. Naquele momento foi uma brincadeira que a gente fez, a gente não quis relacionar ao caso que aconteceu. Então, a gente está aqui para pedir desculpa por isso", afirmou Rafa Martinz.
Há duas semanas, quando completou um mês na plataforma, Cristian anunciou que pretendia gravar vídeos usando peças de roupas femininas, entre elas uma calcinha fio dental de renda preta.
Em vídeo publicado no Instagram, ele consultou os seguidores sobre a ideia. Após receber reações positivas, afirmou que pretende registrar vídeos e fotos em uma banheira de hidromassagem de um motel.
Ele havia negado ter usado lingerie feminina durante o período em que esteve preso, como é retratado na série "Tremembé", do Prime Vídeo.
Na produção, Cristian aparece usando a peça íntima durante o relacionamento que manteve com Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda. Quando a série foi lançada, ele negou que a situação tivesse acontecido.

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