Credores minoritários da Apex vão à Justiça e pedem comissão para acompanhar crise

Credores minoritários que fizeram investimentos em operações relacionadas à Apex começaram a se organizar e já foram à Justiça para tentar ampliar o acesso a informações sobre a situação dos recursos aplicados. Uma petição apresentada por 25 investidores cita ao menos R$ 60 milhões em risco e pede a criação de uma comissão de acompanhamento, além da nomeação de um monitor judicial independente.





Um dos integrantes da mobilização é Solano Madeira. Segundo ele, a organização começou diante da quantidade de informações que passaram a circular após a crise e da dificuldade de identificar o que efetivamente ocorreu. A intenção, neste primeiro momento, é compilar dados considerados confiáveis antes de definir quais medidas serão adotadas.





Solano afirma que parte dos integrantes realizou investimentos em operações envolvendo a Rhino Securitizadora. Entre os credores, segundo ele, há pessoas que aplicaram recursos acumulados ao longo dos anos, inclusive dinheiro que seria destinado à aposentadoria.