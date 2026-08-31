Muito além da dieta: a nutrição entra na era da prevenção 

Celebrado em 31 de agosto, o Dia do Nutricionista chama atenção para uma mudança que vai além da elaboração de dietas. Segundo o Vigitel (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) 2024, do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2024, a proporção de adultos com excesso de peso nas capitais e no Distrito Federal passou de 42,6% para 62,6%. No mesmo período, a obesidade aumentou de 11,8% para 25,7%.