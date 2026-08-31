Temporal com granizo danifica mais de 300 casas no interior de SP

As chuvas que atingiram o estado de São Paulo neste final de semana causaram estragos nos municípios do interior. Acompanhadas de granizo e vendavais, os temporais destelharam casas e causaram alagamentos.

A cidade de Itararé, na região de Itapetininga, foi uma das mais afetadas.

Cerca de 381 residências foram danificadas, principalmente por danos nos telhados causados pelas pedras de gelo. Os bairros Novo Horizonte, Pauliceia, Vila Esperança e Jardim São Paulo foram os mais atingidos. O município também registrou alagamentos.

Oito pessoas foram acolhidas nos abrigos disponibilizados pela prefeitura, que também distribuiu lonas, colchões e cobertores.

Uma mulher precisou de atendimento ao sofrer um choque elétrico, e uma idosa foi encaminhada ao pronto-socorro após ter sofrido o que a Defesa Civil diz a princípio ser um AVC. Ela passa bem.

Em Itapetininga, quatro árvores caíram durante o temporal. Não houve registro de feridos ou de residências atingidas.

Já em Francisco Morato, na Grande São Paulo, uma residência desabou na madrugada desta segunda-feira (31), segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve registro de pessoas feridas.

O estado amanheceu nesta segunda com temperaturas amenas e registro de pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente na faixa leste e na metade sul do território paulista.

Segundo a Defesa Civil, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva em diferentes regiões ao longo do dia, acompanhadas de fortes rajadas de vento e descargas elétricas. Há ainda possibilidade de granizo. No litoral sul, a previsão é de acumulados de chuva mais expressivos.