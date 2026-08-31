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Chuvas

Temporal com granizo danifica mais de 300 casas no interior de SP

A cidade de Itararé, na região de Itapetininga, foi uma das mais afetadas; cerca de 381 residências foram danificadas

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 13:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 ago 2026 às 13:53
Em Itararé, cerca de 381 residências foram afetadas, principalmente por danos nos telhados causados pelas pedras de gelo
Em Itararé, cerca de 381 residências foram afetadas, principalmente por danos nos telhados causados pelas pedras de gelo Divulgação/Defesa Civil
As chuvas que atingiram o estado de São Paulo neste final de semana causaram estragos nos municípios do interior. Acompanhadas de granizo e vendavais, os temporais destelharam casas e causaram alagamentos.
A cidade de Itararé, na região de Itapetininga, foi uma das mais afetadas.
Cerca de 381 residências foram danificadas, principalmente por danos nos telhados causados pelas pedras de gelo. Os bairros Novo Horizonte, Pauliceia, Vila Esperança e Jardim São Paulo foram os mais atingidos. O município também registrou alagamentos.
Oito pessoas foram acolhidas nos abrigos disponibilizados pela prefeitura, que também distribuiu lonas, colchões e cobertores.
Uma mulher precisou de atendimento ao sofrer um choque elétrico, e uma idosa foi encaminhada ao pronto-socorro após ter sofrido o que a Defesa Civil diz a princípio ser um AVC. Ela passa bem.
Em Itapetininga, quatro árvores caíram durante o temporal. Não houve registro de feridos ou de residências atingidas.
Já em Francisco Morato, na Grande São Paulo, uma residência desabou na madrugada desta segunda-feira (31), segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve registro de pessoas feridas.
O estado amanheceu nesta segunda com temperaturas amenas e registro de pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente na faixa leste e na metade sul do território paulista.
Segundo a Defesa Civil, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva em diferentes regiões ao longo do dia, acompanhadas de fortes rajadas de vento e descargas elétricas. Há ainda possibilidade de granizo. No litoral sul, a previsão é de acumulados de chuva mais expressivos.
Apesar da previsão de chuva em algumas regiões, o tempo deve permanecer seco e quente na maior parte do estado. A exceção se dá à faixa leste e região de Itapeva, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde.

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