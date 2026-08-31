Defesa Civil apura ocorrência de tornado após tempestade em Santa Catarina

A Defesa Civil de Santa Catarina analisa se a tempestade severa que atingiu o município de Campo Erê, no oeste do estado, pode ter sido um tornado. Ao todo, 27 famílias registraram danos provocados pelo evento climático no município.

A cidade foi uma das que sofreram efeitos dos temporais intensos que ainda atingiram o estado no fim de semana.

"Os produtos do radar meteorológico de Chapecó indicaram a presença da tempestade, com sinal de rotação em seu interior, compatível com a ocorrência de fenômenos associados a supercélulas", disse o órgão. A confirmação só deve ocorrer após uma avaliação técnica.

A previsão de chuva intensa no estado se estende até esta terça-feira (1º), com alerta para possibilidade de granizo.

Moradora de Florianópolis mostra tamanho das pedras de granizo após tempestade que atinge Santa Catarina Divulgação/Defesa Civil

Os temporais entre sábado (29) e domingo (30) causaram danos em 23 cidades. Seis delas — Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu, Entre Rios, Biguaçu e Florianópolis — decretaram situação de emergência.

Na capital, a queda de granizo causou danos em mais de 2.000 residências, segundo a Defesa Civil. Em Biguaçu, na região metropolitana, houve danos em cerca de 900 imóveis.

O órgão estima que mais de 3.000 casas foram danificadas em todo o estado pelas tempestades.

Cidades cancelam aulas

As aulas em Biguaçu foram suspensas na segunda-feira (31), em caráter preventivo. Em Florianópolis, as aulas estão suspensas em 27 escolas do norte da ilha, região mais afetada pelas chuvas.

Também houve registro de granizo severo nas cidades de Guaraciaba, Iraceminha, Princesa e São José do Cedro.

Joinville, no nordeste do estado, registrou acumulado de 70,6 mm de chuva entre sábado (29) e domingo (30). Diante do risco de deslizamentos e alagamentos, a prefeitura anunciou um plano de contingência.

No sábado, uma mulher de 39 anos morreu após ser atingida por um raio na praia da Pinheira, em Palhoça (SC). O incidente aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (28).

O corpo de Edinara Gonçalves Areze, 39, foi cremado neste domingo (30), em Caxias do Sul (RS), cidade natal da vítima.

Segundo a Defesa Civil, a instabilidade deve persistir ao longo desta segunda-feira (31) devido à intensificação de uma área de baixa pressão, com possibilidade de chuva intensa em todas as regiões e alto risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

As áreas próximas à divisa com o Paraná têm maior risco de vento forte, raios e granizo. Na terça-feira, a frente fria se afasta, mas ainda pode chover forte de forma isolada em algumas regiões. As temperaturas caem, com mínimas de cerca de 5°C na Serra.