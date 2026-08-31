ES bloqueia 80 hectares de áreas desmatadas para atividades do agro

O Espírito Santo bloqueou 80,18 hectares de áreas que sofreram desmatamento, principalmente para expansão de atividades agrícolas, durante a Operação Nacional Mata Atlântica em Pé 2026. Realizada entre os dias 10 e 21 de agosto, a fiscalização concentrou esforços nos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba e Laranja da Terra e resultou ainda na aplicação de R$ 655.889,82 em multas.





O balanço da operação foi apresentado nesta segunda-feira (31), durante coletiva de imprensa realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e pelos órgãos que participaram das ações. Ao todo, foram 98 áreas fiscalizadas, somando 97,23 hectares inspecionados, com 80,18 hectares embargados e 84 autos de infração lavrados.





Na região onde a operação foi concentrada neste ano, a expansão agrícola aparece como a principal finalidade associada aos desmatamentos identificados. De acordo com a promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (Caoa), Bruna Legora de Paula Fernandes, as irregularidades podem ocorrer de maneira gradual, com a retirada sucessiva de pequenas parcelas de vegetação nativa.