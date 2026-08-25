Mancha volta a aparecer no mar da Curva da Jurema após cinco meses

Uma mancha apareceu no mar da Baía de Vitória, próximo à Curva da Jurema, na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã de segunda-feira (24). Imagens registradas por um drone mostram uma extensa faixa de coloração escura na água. (Veja acima)





Essa é a segunda vez em cinco meses que uma situação semelhante é registrada no mesmo local. Em março deste ano, uma mancha também apareceu no mar da Cruva da Jurema e chamou a atenção de banhistas.





Em entrevista ao vivo ao telejornal Bom Dia ES, o oceanógrafo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Nélio Augusto Secchin explicou que diferentes fatores podem estar relacionados ao fenômeno. Segundo ele, somente a análise de imagens e de amostras poderá ajudar a identificar a origem da mancha.





O caso também será discutido por participantes do IX Congresso Brasileiro de Oceanografia, realizado em Vitória até quinta-feira (25). Mesmo sem a identificação da origem, Nélio afirmou que o aparecimento da mancha exige atenção.





“Não dá para afirmar apenas com as imagens se é esgoto, floração, carga de matéria orgânica ou material contaminante, mas, por precaução, é relevante que a gente tenha uma recomendação de não utilização por contato primário”, explicou Nélio.