Ufes suspende aulas em campus de Vitória após falta de energia

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as aulas e as atividades administrativas dos turnos matutino e vespertino no campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta segunda-feira (31), após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.
Segundo a universidade, a Superintendência de Infraestrutura acionou a concessionária EDP, mas ainda não há previsão para a retomada do serviço.
No Centro de Educação Física e Desportos, as atividades previamente agendadas estão mantidas. A orientação é que os usuários procurem diretamente a direção do Centro para saber sobre o funcionamento.
Apesar da suspensão das atividades, o Restaurante Universitário (RU) de Goiabeiras funcionou normalmente para o almoço nesta segunda. No campus de Maruípe, as atividades seguem normalmente.
Os servidores que aderiram ao Programa de Gestão de Desempenho (PGD) foram liberados para trabalhar de casa. Já aqueles que não participam do programa deverão fazer um lançamento específico no sistema de ponto eletrônico.
A reportagem procurou a EDP para saber o que provocou a interrupção e qual é a previsão para a normalização do fornecimento, mas não recebeu retorno até a publicação.