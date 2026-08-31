Ufes suspende aulas em campus de Vitória após falta de energia

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as aulas e as atividades administrativas dos turnos matutino e vespertino no campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta segunda-feira (31), após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.





Segundo a universidade, a Superintendência de Infraestrutura acionou a concessionária EDP, mas ainda não há previsão para a retomada do serviço.





No Centro de Educação Física e Desportos, as atividades previamente agendadas estão mantidas. A orientação é que os usuários procurem diretamente a direção do Centro para saber sobre o funcionamento.