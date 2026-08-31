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Goiabeiras

Ufes suspende aulas em campus de Vitória após falta de energia

Interrupção no fornecimento de energia afetou o campus de Goiabeiras nesta segunda-feira (31); não há previsão para normalização do serviço

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 12:26

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

31 ago 2026 às 12:26

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as aulas e as atividades administrativas dos turnos matutino e vespertino no campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta segunda-feira (31), após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.


Segundo a universidade, a Superintendência de Infraestrutura acionou a concessionária EDP, mas ainda não há previsão para a retomada do serviço.


No Centro de Educação Física e Desportos, as atividades previamente agendadas estão mantidas. A orientação é que os usuários procurem diretamente a direção do Centro para saber sobre o funcionamento.

Restaurante Universitário

Apesar da suspensão das atividades, o Restaurante Universitário (RU) de Goiabeiras funcionou normalmente para o almoço nesta segunda. No campus de Maruípe, as atividades seguem normalmente.

Servidores

Os servidores que aderiram ao Programa de Gestão de Desempenho (PGD) foram liberados para trabalhar de casa. Já aqueles que não participam do programa deverão fazer um lançamento específico no sistema de ponto eletrônico.


A reportagem procurou a EDP para saber o que provocou a interrupção e qual é a previsão para a normalização do fornecimento, mas não recebeu retorno até a publicação.

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