Restaurantes universitários da Ufes agora servem café da manhã

Todos os cinco restaurantes universitários (RUs) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) passaram a oferecer nesta semana o ciclo completo de alimentação: além do almoço e jantar, que já eram servidos à comunidade universitária, agora também está disponível o café da manhã.



A oferta de café da manhã começou por meio de um projeto piloto nos RUs de Alegre e de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, no segundo semestre de 2025. Com a extensão da primeira refeição do dia para todos os campi da Ufes, houve uma padronização nos horários para melhor atender aos estudantes e servidores.

Nos restaurantes de Goiabeiras, Maruípe e Alegre, o café está sendo servido das 6h45 às 8h; em Jerônimo Monteiro e no campus de São Mateus, das 7h às 8h.

Os preços do café da manhã foram definidos em audiência pública e são os seguintes: estudantes isentos: gratuito; demais estudantes: R$ 1,50; servidores: R$ 7; visitantes e usuários especiais: R$ 10.

De acordo com a Ufes, o cardápio padrão do café da manhã inclui café, leite integral, pão (francês ou brioche), margarina, suco e uma porção de fruta.

Para acessar o benefício, é fundamental que os usuários realizem o agendamento prévio pelo site Campus Food, sistema oficial de gestão dos RUs, até as 14 horas do dia anterior. Caso não possa comparecer, o usuário deve cancelar a reserva para evitar que a comida preparada seja descartada.

