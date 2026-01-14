Valor milionário: mansão com 10 suítes está à venda no litoral do ES

Uma supercasa em um dos endereços mais cobiçados do litoral capixaba está movimentando o mercado imobiliário do Espírito Santo. A mansão colocada à venda por R$ 10,37 milhões, em Iriri, Anchieta, tem 10 suítes, elevador privativo e piscina de borda infinita.
Com 1.250 metros quadrados, a casa é feita em projeto contemporâneo, toda em marcenaria, com três unidades independentes, duas cozinhas completas, além de uma cozinha menor na área externa e uma cozinha de apoio em uma das suas suítes. O imóvel é todo monitorado por câmeras de segurança e foi construído voltado para o mar, com os fundos para a rua.
A área de lazer tem espaço amplo, com vários ambientes, churrasqueira, sauna e uma piscina de borda infinita. Sustentável, a casa tem captação de energia e água com aquecimento.
O imóvel foi construído em cima de uma pedra, à beira-mar, e tem características luxuosas inspiradas nas residências que ficam nas praias mais badaladas.
A casa poderá ser visitada pelos interessados neste sábado (17), das 12h às 17h.
