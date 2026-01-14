Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Valor milionário: mansão com 10 suítes está à venda no litoral do ES

O imóvel, que tem piscina de borda infinita, foi construído em cima de uma pedra, à beira-mar

Vitória
Publicado em 14/01/2026 às 03h11
A ampla sala da casa com vista para o mar
A ampla sala da casa com vista para o mar . Crédito: Divulgação

Uma supercasa em um dos endereços mais cobiçados do litoral capixaba está movimentando o mercado imobiliário do Espírito Santo. A mansão colocada à venda por R$ 10,37 milhões, em Iriri, Anchieta, tem 10 suítes, elevador privativo e piscina de borda infinita.

Com 1.250 metros quadrados, a casa é feita em projeto contemporâneo, toda em marcenaria, com três unidades independentes, duas cozinhas completas, além de uma cozinha menor na área externa e uma cozinha de apoio em uma das suas suítes. O imóvel é todo monitorado por câmeras de segurança e foi construído voltado para o mar, com os fundos para a rua.

A área de lazer tem espaço amplo, com vários ambientes, churrasqueira, sauna e uma piscina de borda infinita. Sustentável, a casa tem captação de energia e água com aquecimento.

O imóvel foi construído em cima de uma pedra, à beira-mar, e tem características luxuosas inspiradas nas residências que ficam nas praias mais badaladas.

A supercasa fica em Iriri, Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo
A supercasa fica em Iriri, Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. Crédito: Divulgação

A casa poderá ser visitada pelos interessados neste sábado (17), das 12h às 17h.

