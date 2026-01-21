Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Chefe de Polícia no ES sofre 2 tentativas de golpe em uma semana

Delegado-geral disse que já "perdeu as contas" de quantas vezes os estelionatários usaram foto e nome dele, nas redes sociais, para tentar cometer crimes

Vitória
Publicado em 21/01/2026 às 18h33
Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda
Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, está sendo alvo de mais uma tentativa de golpe digital. Segundo ele, é a segunda vez que criminosos tentam tirar proveito do seu nome por meio de uma fraude nas redes sociais pessoais do chefe da PC.

“Só nesta semana foram duas tentativas. Eles usaram duas fotos diferentes, porém o objeto do golpe foi o mesmo, a venda de carros”, relata Arruda, que diz que “já perdeu as contas” de quantas vezes foi vítima de tentativa de golpes digitais, sempre com o mesmo método criminoso, com o uso do nome e foto dele.

Em sua conta pessoal no Instagram, o delegado-geral fez um alerta de golpe aos seus seguidores e publicou uma imagem denunciando a ação criminosa.

O alerta de golpe dado publicado por Darcy Arruda em suas redes sociais
O alerta de golpe dado publicado por Darcy Arruda em suas redes sociais. Crédito: Instagram

Darcy Arruda contou à coluna que encaminhou a prova de tentativa de golpe para a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que fará as investigações.

“Já teve golpe das novinhas e ultimamente estão vendendo carros fictícios com o meu nome, mas graças a Deus as pessoas me conhecem e me perguntam, aí eu informo que é golpe”, diz o chefe da PC no ES.

