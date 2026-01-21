Chefe de Polícia no ES sofre 2 tentativas de golpe em uma semana

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, está sendo alvo de mais uma tentativa de golpe digital. Segundo ele, é a segunda vez que criminosos tentam tirar proveito do seu nome por meio de uma fraude nas redes sociais pessoais do chefe da PC.



“Só nesta semana foram duas tentativas. Eles usaram duas fotos diferentes, porém o objeto do golpe foi o mesmo, a venda de carros”, relata Arruda, que diz que “já perdeu as contas” de quantas vezes foi vítima de tentativa de golpes digitais, sempre com o mesmo método criminoso, com o uso do nome e foto dele.