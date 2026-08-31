Cardápio da semana: 5 receitas rápidas e saudáveis para facilitar o almoço e o jantar

Em um recipiente, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma panela, aqueça o azeite e doure bem os cubos de carne por todos os lados. Acrescente a cebola, o alho e o tomate e refogue até murcharem. Adicione a folha de louro e água quente suficiente para cobrir o fundo da panela. Tampe parcialmente e cozinhe por cerca de 25 minutos. Junte as batatas e cozinhe por mais 10 minutos. Acrescente mais um pouco de água se achar necessário. Em seguida, acrescente a abóbora-cabotiá e cozinhe até que os legumes fiquem macios, mas ainda firmes, sem desmanchar. Finalize com milho-verde e salsinha. Sirva em seguida.