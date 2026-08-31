Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 31 de agosto de 2026

Durante um eclipse lunar profundo, o disco pode adquirir tonalidades avermelhadas ou alaranjadas. Isso ocorre porque a luz solar que atravessa a atmosfera terrestre é desviada em direção ao satélite. Nesse percurso, a atmosfera espalha com mais facilidade as componentes azuladas da luz. Já os tons vermelhos conseguem atravessar esse caminho e alcançar a superfície lunar. O resultado é uma coloração que pode lembrar as tonalidades vistas no céu durante o nascer ou o pôr do sol.